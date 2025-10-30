شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ازمسئولان درخواست کرد تا نسبت به مثبت شدن تاثیر معدل در پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوطلبان برای گذر از ماراتن کنکور و پذیرش در دانشگاه باید شرط معدل مناسبی را کسب کنند. شرط معدل بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی نتایج مستقیم کنکور اثر مستقیم دارد؛ بنابراین داوطلبان باید برنامه ریزی مناسبی برای ارتقای نمرات خود داشته باشند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد در مورد تاثیر معدل در پایه پازدهم اقدام کنند. 

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام لطفا در مورد مثبت شدن تاثیرمعدل در پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ گزارشی تهیه کنید. برای کنکور ۱۴۰۵ باید ۶ درس پایه ۱۱ و تمام دروس پایه ۱۲ را دوباره نهایی امتحان دهیم. بسیار سخت است که در یک ماه ۱۶ امتحان با فرصت‌های کم و امتحانات پشت سر هم امتحان دهیم. از سوی دیگر برای ترمیم مقطع یازدهم تقریبا باید مبلغ یک میلیون تومان پرداخت کنیم. لطف کنید و پوشش دهید تا تاثیر یازدهم مثبت شود.

پیگیری شد؛
ماجرای تاثیر معدل در کنکور پیگیری شد
داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ در انتظار لغو تاثیر معدل پایه یازدهم
افزایش تعداد دفعات آزمون ترمیم معدل دغدغه داوطلبان کنکور شد
تبادل نظر
