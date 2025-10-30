شرکتی هندی اعلام کرد که به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس علیه بخش نفتی مسکو، خرید‌های خود از نفت روسیه را متوقف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت اچ‌پی‌سی‌ال-میتال انرژی که شامل گروه فولاد میتال و شرکت دولتی هندوستان پترولیوم لیمیتد است، اعلام کرد که تصمیم گرفته است خرید‌های خود از نفت روسیه را به حالت تعلیق درآورد.

این شرکت تأکید کرد که این تصمیم در پی اعلام آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه بخش نفتی روسیه اتخاذ شده است. اچ‌پی‌سی‌ال-میتال انرژی همچنین اظهار داشت که فعالیت‌های تجاری آن با سیاست دولت هند در مورد امنیت تأمین انرژی خود مطابقت دارد.

روز گذشته، روزنامه انگلیسیی فایننشال تایمز گزارش داده بود که این شرکت محموله‌های نفت روسیه را که توسط تانکر‌های تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا حمل می‌شدند، دریافت کرده است. اچ‌پی‌سی‌ال-میتال انرژی در واکنش به این گزارش، تأکید کرد که تانکر مورد بحث در زمان تحویل تحت تحریم نبوده است.

لازم به ذکر است که پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به خرید نفت روسیه توسط دهلی نو، تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر صادرات هند به کشورش وضع کرده بود. واشنگتن معتقد است خرید نفت روسیه منبع اصلی تأمین مالی جنگی است که روسیه در اوکراین به راه انداخته است.

منبع: النشره

برچسب ها: نفت روسیه ، هند و آمریکا
خبرهای مرتبط
کویت پیش‌بینی کرد: تحریم روسیه، قیمت نفت را افزایش می‌دهد
پالایشگاه‌های هندی واردات نفت روسیه را بشدت کاهش دادند
وزیر دفاع ایتالیا تحریم‌های روسیه را بی‌اثر دانست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
آخرین اخبار
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
۳۵ درصد سوختگی پسر ۱۱ فلسطینی بخاطر شی اسرائیلی
تصویب ۲۰۰۰ واحد شهرک‌سازی؛ دهن‌کجی اسموتریچ به جامعه جهانی
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
روسیه از ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی‌اش حمایت می‌کند
وزیر امور خارجه فرانسه از اعزام گروه نظامی و غیرنظامی به تل‌آویو خبر داد
تحویل ۲ جسد اسیر صهیونیست به ارتش اسرائیل
پزشکان بدون مرز: چگونه می‌توان وضعیت فعلی در غزه را آتش‌بس نامید؟
تجمع بزرگ یهودیان حریدی: مخالفت با سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
جنایات اسرائیل تصادفی نیست، نتیجه نظم جهانی مبتنی بر استعمار است
فروپاشی غیرقابل جبران نظام درمانی غزه
دفتر رسانه‌ای غزه: ۶۹ درصد قربانیان زن و کودک هستند
مخالفت ۷۰ درصد فلسطینی‌ها با خلع سلاح حماس
تبلیغات انتخاباتی عجیب در عراق؛ وعده ازدواج هواداران رئال!
گاردین: آتش بس در غزه اسمی است و خشونت ادامه دارد
حزب الله لبنان: تعرض اسرائیل نقض آشکار حاکمیت لبنان است
یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس
واکنش کرملین به دستور ترامپ برای آزمایش هسته ای
نیرو‌های امدادی ترکیه در انتظار مجوز اسرائیل برای ورود به غزه
تاکید وزرای خارجه آلمان و اردن بر راه حل دو دولتی
شهادت ۲۲ هزار کودک فلسطینی در تهاجم اسرائیل به غزه
سرکوب شیعه، حمایت از سلفی تکفیری، سیاست دوگانه دیکتاتور باکو + فیلم