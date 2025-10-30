باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت اچپیسیال-میتال انرژی که شامل گروه فولاد میتال و شرکت دولتی هندوستان پترولیوم لیمیتد است، اعلام کرد که تصمیم گرفته است خریدهای خود از نفت روسیه را به حالت تعلیق درآورد.
این شرکت تأکید کرد که این تصمیم در پی اعلام آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مبنی بر تشدید تحریمها علیه بخش نفتی روسیه اتخاذ شده است. اچپیسیال-میتال انرژی همچنین اظهار داشت که فعالیتهای تجاری آن با سیاست دولت هند در مورد امنیت تأمین انرژی خود مطابقت دارد.
روز گذشته، روزنامه انگلیسیی فایننشال تایمز گزارش داده بود که این شرکت محمولههای نفت روسیه را که توسط تانکرهای تحت تحریمهای آمریکا و اروپا حمل میشدند، دریافت کرده است. اچپیسیال-میتال انرژی در واکنش به این گزارش، تأکید کرد که تانکر مورد بحث در زمان تحویل تحت تحریم نبوده است.
لازم به ذکر است که پیش از این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به خرید نفت روسیه توسط دهلی نو، تعرفهای ۵۰ درصدی بر صادرات هند به کشورش وضع کرده بود. واشنگتن معتقد است خرید نفت روسیه منبع اصلی تأمین مالی جنگی است که روسیه در اوکراین به راه انداخته است.
منبع: النشره