رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در آنکارا، آلمان را به دلیل «بی‌توجهی به نسل‌کشی، قحطی غزه و حملات اسرائیل» مورد انتقاد قرار داد.

او گفت: «آیا آلمان اینها را نمی‌بیند؟» و افزود که وظیفه بشردوستانه ترکیه، آلمان و سایر کشور‌ها پایان دادن به قحطی و قتل عام در غزه است.

اردوغان گفت: «اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌هایی دارد که با آنها غزه را تهدید می‌کند و افزود که حماس هیچ یک از این سلاح‌ها را ندارد».

او همچنین از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل در روز‌های اخیر صحبت کرد.

در حالی که ترکیه و آلمان سال‌ها است روابط سیاسی پرتنشی دارند، صدر اعظم آلمان از روز چهارشنبه برای سفری دو روزه به ترکیه رفته است. او پیش از این، مارس ۲۰۲۲ به ترکیه رفته بود.

شایان ذکر است که اردوغان در حالی از بی‌توجهی آلمان به جنایات اسرائیل انتقاد می‌کند، که گزارش‌های غیررسمی بسیاری درباره ارسال سلاح از آنکارا به تل‌آویو منتشر شده است.

از سوی دیگر، آلمان نیز دومین صادرکننده سلاح به رژیم اسرائیل است. اما این کشور تابستان امسال و در پی فشار افکار عمومی، اعلام کرد که ارسال تسلیحات نظامی‌ای که ممکن توسط اسرائیل در نوار غزه مورد استفاده قرار گیرد، متوقف خواهد شد.

