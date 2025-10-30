صد‌ها هزار نفر از حریدی‌ها در ورودی‌های شهر قدس اشغالی در تظاهراتی تحت عنوان تجمع یک میلیونی، اعتراض خود را نسبت به طرح سربازی اجباری ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، صد‌ها هزار نفر از یهودیان حریدی در ورودی‌های شهر قدس اشغالی تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به طرح سربازی اجباری در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کنند. این تظاهرات که تحت عنوان تجمع یک میلیونی  سازماندهی شد، در واکنش به بازداشت چندین نفر از مدارس یشیوا که مخالف خدمت نظامی هستند، صورت گرفت.

پلیس رژیم تروریستی اسرائیل در واکنش به این تظاهرات گسترده، اعلام کرد که ورودی‌های اصلی و خیابان‌های مرکزی شهر را از ساعات ظهر مسدود کرده است. این انسداد‌ها شامل جاده شماره ۱ و خیابان‌های مهمی، چون یافا و هرتسل بود. پلیس برای  حفظ نظم عمومی و امکان آزادی بیان صد‌ها نفر از نیرو‌های خود و مرزبانان را مستقر کرد.

در پی این تجمع، شرکت قطار‌های رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که ایستگاه مرکزی قدس اشغالی از ساعت دو بعد از ظهر پذیرش مسافر را متوقف کرده است. این تصمیم باعث خشم سازمان‌دهندگان شد و آنها تهدید کردند که اعتراضات را به نقاط دیگر در سراسر اسرائیل گسترش خواهند داد.

در همین راستا آریه درعی، رئیس جنبش شاس، فورا خواستار مداخله ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی شد و این اقدام را  غیرقانونی خواند.

موشه گفنی، عضو کنست از حزب دگل هتوراه، نیز ضمن اعتراض به اینکه نمی‌توان جلوی رسیدن صد‌ها هزار نفر به تظاهرات را با وسایل حمل و نقل عمومی گرفت، از میری رگف، وزیر حمل و نقل، خواستار یافتن راه‌حلی فوری شد.

منبع: آر تی

