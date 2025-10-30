باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته هفتم رقابت‌های لیگ امارات یک بازی برگزار شد. در این دیدار الوحده در ورزشگاه خانگی خود از النصر پذیرایی کرد.

شاگردان مورایس در این بازی با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسیدند تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کنند.

در این بازی محمد قربانی در ترکیب اصلی الوحده به میدان رفت این در حالی بود که رضا غندی پور دیگر بازیکن ایرانی الوحده در دقیقه ۶۶ به میدان رفت و مبین دهقان هم در دقیقه ۹۳ وارد بازی شد.

اما مهدی قایدی تنها ستاره ایرانی النصر همچنان به خاطر مصدومیت نمی‌تواند تیمش را همراهی کند و در این بازی هم غایب بود.