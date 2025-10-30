سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که فلسطینیان در سراسر غزه در نتیجه بمباران اخیر رژیم اسرائیل با «سطح عظیمی از مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار» مواجه هستند.

این موسسه خیریه پزشکی می‌گوید که روز گذشته تیم‌های آن ده‌ها بیمار زخمی را در سه بیمارستان در این باریکه درمان کرده‌اند.

دکتر مورتن روستروپ، پزشک نروژی که در بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز غزه کار می‌کند، گفت: «وقتی به اورژانس رسیدم، وضعیت ناامیدکننده‌ای بود. شکی نیست که این حمله به غیرنظامیان است و این همه کودک زخمی و کشته شده‌اند. آیا واقعاً این وضعیت را آتش‌بس می‌نامیم؟»

پزشکان بدون مرز گفت که ده‌ها پیکر نیز به مراکز درمانی منتقل شده است.

این گروه افزود: «ما بار‌ها خواستار آتش‌بس پایدار برای متوقف کردن سطح عظیم مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار غیرنظامیان شده‌ایم. تاکنون، شاهد عواقب نقض مکرر این آتش‌بس هستیم که نسل‌کشی مداوم در غزه را تداوم می‌بخشد.»

پیش از این،  روزنامه گاردین نیز در گزارشی تحلیلی هشدار داد که توافق تنها نامی از آتش‌بس را یدک می‌کشد، در حالی که خشونت‌ها و محرومیت‌ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد. 

بر اساس این گزارش، در حالی که سه هفته از آتش‌بس می‌گذرد، حملات مرگبار همچنان جان غیرنظامیان فلسطینی را می‌گیرد. در یک شب، بیش از ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۳۵ کودک در حملات هوایی کشته شدند. یکی از اهداف این حملات، اردوگاهی بود که بیماران سرطانی در آن پناه گرفته بودند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس ، نوار غزه ، پزشکان بدون مرز
خبرهای مرتبط
گزارشگر ویژه سازمان ملل:
جنایات اسرائیل تصادفی نیست، نتیجه نظم جهانی مبتنی بر استعمار است
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
فروپاشی غیرقابل جبران نظام درمانی غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
آخرین اخبار
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
۳۵ درصد سوختگی پسر ۱۱ فلسطینی بخاطر شی اسرائیلی
تصویب ۲۰۰۰ واحد شهرک‌سازی؛ دهن‌کجی اسموتریچ به جامعه جهانی
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
روسیه از ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی‌اش حمایت می‌کند
وزیر امور خارجه فرانسه از اعزام گروه نظامی و غیرنظامی به تل‌آویو خبر داد
تحویل ۲ جسد اسیر صهیونیست به ارتش اسرائیل
پزشکان بدون مرز: چگونه می‌توان وضعیت فعلی در غزه را آتش‌بس نامید؟
تجمع بزرگ یهودیان حریدی: مخالفت با سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
جنایات اسرائیل تصادفی نیست، نتیجه نظم جهانی مبتنی بر استعمار است
فروپاشی غیرقابل جبران نظام درمانی غزه
دفتر رسانه‌ای غزه: ۶۹ درصد قربانیان زن و کودک هستند
مخالفت ۷۰ درصد فلسطینی‌ها با خلع سلاح حماس
تبلیغات انتخاباتی عجیب در عراق؛ وعده ازدواج هواداران رئال!
گاردین: آتش بس در غزه اسمی است و خشونت ادامه دارد
حزب الله لبنان: تعرض اسرائیل نقض آشکار حاکمیت لبنان است
یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس
واکنش کرملین به دستور ترامپ برای آزمایش هسته ای
نیرو‌های امدادی ترکیه در انتظار مجوز اسرائیل برای ورود به غزه
تاکید وزرای خارجه آلمان و اردن بر راه حل دو دولتی
شهادت ۲۲ هزار کودک فلسطینی در تهاجم اسرائیل به غزه
سرکوب شیعه، حمایت از سلفی تکفیری، سیاست دوگانه دیکتاتور باکو + فیلم