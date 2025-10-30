باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که فلسطینیان در سراسر غزه در نتیجه بمباران اخیر رژیم اسرائیل با «سطح عظیمی از مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار» مواجه هستند.

این موسسه خیریه پزشکی می‌گوید که روز گذشته تیم‌های آن ده‌ها بیمار زخمی را در سه بیمارستان در این باریکه درمان کرده‌اند.

دکتر مورتن روستروپ، پزشک نروژی که در بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز غزه کار می‌کند، گفت: «وقتی به اورژانس رسیدم، وضعیت ناامیدکننده‌ای بود. شکی نیست که این حمله به غیرنظامیان است و این همه کودک زخمی و کشته شده‌اند. آیا واقعاً این وضعیت را آتش‌بس می‌نامیم؟»

پزشکان بدون مرز گفت که ده‌ها پیکر نیز به مراکز درمانی منتقل شده است.

این گروه افزود: «ما بار‌ها خواستار آتش‌بس پایدار برای متوقف کردن سطح عظیم مرگ و میر و جراحات فاجعه‌بار غیرنظامیان شده‌ایم. تاکنون، شاهد عواقب نقض مکرر این آتش‌بس هستیم که نسل‌کشی مداوم در غزه را تداوم می‌بخشد.»

پیش از این، روزنامه گاردین نیز در گزارشی تحلیلی هشدار داد که توافق تنها نامی از آتش‌بس را یدک می‌کشد، در حالی که خشونت‌ها و محرومیت‌ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در حالی که سه هفته از آتش‌بس می‌گذرد، حملات مرگبار همچنان جان غیرنظامیان فلسطینی را می‌گیرد. در یک شب، بیش از ۱۰۰ فلسطینی از جمله ۳۵ کودک در حملات هوایی کشته شدند. یکی از اهداف این حملات، اردوگاهی بود که بیماران سرطانی در آن پناه گرفته بودند.

منبع: الجزیره