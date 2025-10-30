باشگاه خبرنگاران جوان - «حقوق بین‌الملل و اصول آن در حال حاضر با تهدید روبه‌رو هستند.» این را «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سومین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیایی در مینسک بیان کرد.

او تأکید کرد: «ما در دوران تاریخی و حساسی زندگی می‌کنیم. آنچه امروز شاهد آن هستیم، صلح نیست، بلکه جنگ و درگیری است.»

خطیب‌زاده خاطرنشان کرد که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برخی کشور‌ها صرف نیاز‌های نظامی می‌شود.

وی افزود: «بسیاری از کشور‌ها به سطحی بی‌سابقه از هزینه‌های نظامی رسیده‌اند و این موضوع نگران‌کننده است. ما شاهد نوعی هرج‌ومرج هستیم — سیاسی، حقوقی… در زمانی زندگی می‌کنیم که وقوع جنگ عملاً ممکن شده و همه از آنچه در حال رخ دادن است آگاهند. مسائلی که باید با آرامش و از طریق گفت‌و‌گو بین کشور‌ها حل شوند، اکنون رنگ و بوی سیاسی گرفته‌اند.»

معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: «اگر خواهان زندگی در صلح هستیم، باید در کنار هم بیندیشیم که چگونه می‌توان از طرز تفکر نادرست و توهمات مربوط به نظم کنونی فاصله گرفت. ما باید پارادایم فکری خود را تغییر دهیم.»

او همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه شراکت‌های راهبردی با روسیه، بلاروس و سایر کشور‌ها اعلام کرد.

منبع : ایسنا