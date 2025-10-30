کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: سامانه «خودنویس» هم‌زمان با حذف دلالان و سوداگران، به سمت بهبود و تثبیت قیمت مسکن حرکت کرده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  منوچهر محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه «خودنویس» یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن، به‌ویژه بازار اجاره است که توانسته است نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده، این سامانه نقش بسیار مؤثری در ثبت قراردادها و همچنین کاهش چشمگیر هزینه‌ها داشته و توانسته است بازار اجاره مسکن را به ثبات قیمتی برساند.

او در پاسخ به این سؤال که «این بازار چگونه توانسته زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن شود؟» گفت: حذف دلالان و سوداگران، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که باعث شده قیمت مسکن کاهش پیدا کند؛ چراکه حضور این افراد خود باعث می‌شد قیمت مسکن کاهش چشمگیری پیدا کند.

وی افزود: بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارها است که باید تحت کنترل قرار گیرد و یکی از سامانه‌هایی که در این بخش می‌تواند مؤثر باشد، سامانه «خودنویس» است که در حال حاضر روزانه بین ۳ تا ۴ هزار قرارداد در آن ثبت می‌شود.

او با بیان اینکه سامانه «خودنویس»، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، برای تنظیم قراردادهای بخش مسکن راه‌اندازی شده است، گفت: کارکرد این سامانه تنها مربوط به موضوع قرارداد نیست و در واقع «خودنویس» نسخه به‌روز شده و جدید سامانه املاک و مستغلات است که با ثبت اطلاعات مربوط به املاک موجود در کشور، تنظیم‌گری بازار مسکن در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره را تسهیل می‌کند.

محمدی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ویژگی این سامانه، امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری رایگان است و از خردادماه امسال امکان ثبت معاملات خرید و فروش نیز در این سامانه فراهم شده، گفت: با توجه به آنکه ثبت قرارداد در این سامانه رایگان است، در این مدت ۵۰ درصد صدور کد رهگیری افزایش یافته است؛ این نشان می‌دهد که مستأجران پیش از این به‌خاطر هزینه بالای کمیسیون املاک، قراردادها را دستی یا پشت‌نویسی تنظیم می‌کردند.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود: اکنون با سامانه املاک، شفافیت آماری در بازار مسکن در حال افزایش است و از سوی دیگر مشکلات مربوط به ثبت نشدن رسمی قراردادها و طرح شکایت نیز رو به کاهش است. با ثبت قراردادها در سامانه «خودنویس»، آمار دقیق‌تری از تعداد مستأجران، هزینه‌های مربوط به اجاره، افزایش سقف اجاره‌ها و… برای برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به دست می‌آید.

او تأکید کرد: در واقع سامانه «خودنویس» در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حق‌الزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده است.

 

 

