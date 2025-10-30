مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: «طی دو روز آینده، وزش باد شدید در مناطقی از شرق و شمال شرق پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.»

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-  صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: «در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز (شامل قزوین، زنجان، البرز، تهران و سمنان) نیز رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.»

وی ادامه داد: «فردا (جمعه) نیز ادامه‌ی بارش‌ها به شکل پراکنده در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت و روز شنبه نیز احتمال بارش‌های پراکنده برای مناطقی از استان گیلان وجود دارد.»

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی مجدداً تأکید کرد: «طی ۴۸ ساعت آینده، وزش باد شدید در مناطقی از شرق و شمال شرق پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.»

این مقام مسئول در پایان گفت: «دریای خزر برای سه روز آینده مواج و متلاطم است، همچنین خلیج فارس و دریای عمان نیز در روزهای جمعه و شنبه متلاطم پیش‌بینی می‌شود.»

