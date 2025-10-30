باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژان نوئل باروت، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که گروهی از پرسنل نظامی و غیرنظامی این کشور به تل‌آویو اعزام شده‌اند تا در برنامه‌ریزی برای دوران پس از آتش‌بس در غزه شرکت کنند.

باروت در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه گفت که پاریس به کشور‌های دیگری پیوسته که درباره پیشبرد مرحله دوم آتش‌بس گفت‌و‌گو و اقدام می‌کنند.

به گفته او، پاریس و واشنگتن در تلاشند تا قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل صادر کنند که به منزله مجوزی برای استقرار نیرو‌های بین‌المللی در غزه است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اواخر مهرماه و پس از آزادی ۲۰ اسیر اسرائیلی تحت مرحله اول توافق، آغاز «مرحله دوم» توافق آتش‌بس غزه را اعلام کرد. مرحله دوم طبق طرح ترامپ، خواستار ایجاد یک سازوکار جدید برای حکومت در غزه، تشکیل یک نیروی چندملیتی و خلع سلاح حماس است.

این در حالی است که یک نظرسنجی جدید که توسط مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین (PCPSR) انجام شده، نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی و غزه با خلع سلاح جنبش حماس مخالفند.

منبع: الجزیره