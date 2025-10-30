باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه و ترافیک سنگین در مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل تونل کندوان تا پیچ سرهنگ و ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر(رفت و برگشت) محدوده دماوند را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده تونل شماره ۴ و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره ۳تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده جاجرود گزارش شده اما تردد روان در محور هراز ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور قدیم بومهن - تهران را شاهد هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و محدوده های گلشهر و کمالشهر ،آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و مهرویلا تا پل فردیس،آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا نسیم شهر را شاهد هستیم.

محرابی نیا گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران - قم محدوده عوارضی و آزادراه قم – تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی،محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع وبزرگراه تهران – ورامین و بالعکس محدوده قلعه نو را شاهد هستیم.

وی افزود:بارش باران در برخی از محورهای استان های اردبیل ، گیلان ، مازندران و گلستان گزارش شده است.