محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه به مدال طلای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان رسید و دومین مدال خود و شنای ایران را در این دوره از رقابت‌ها به ارمغان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (پنجشنبه) و در روز چهارم و پایانی مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و یک ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه مدال طلای این ماده را از آن خود کرد. شناگرانی از هند و هنگ‌کنگ دوم و سوم شدند.

غلامی صبح امروز با زمان ۲ دقیقه ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال راه یافته بود.۲۷ نفر در این ماده رقابت کردند.

غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه نیز در روز اول مسابقات شنا هم موفق به کسب اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان شده بود و این مدال، دومین مدال طلای شنای ایران برای کاروان سفیران امید محسوب می‌شود.

همچنین علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۹ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به مقام ششم رسید.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، مسابقات شنا ، مسابقات قهرمانی شنا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله
