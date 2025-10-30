باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش _ ابراهیم مهرجو گفت: طرح ملی «طاها» با هدف کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه پوشاک طراحی شده است تا این بنگاه‌ها از تسهیلات اعتباری بهره‌مند شوند و به‌وسیله اتصال به بنگاه‌های بزرگ، توان تولیدی و بهره‌وری خود را افزایش دهند.

وی افزود: در چارچوب این طرح، بنگاه‌های کوچک و خرد که با چالش‌های مالی و بازاریابی روبرو هستند، می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به‌صورت اعتباری دریافت کنند. این تسهیلات به‌ویژه برای تأمین مواد اولیه و توسعه ظرفیت تولید بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

مهرجو ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که بنگاه‌های کوچک در زمینه دسترسی به منابع مالی و استانداردسازی تولید دارند، طرح «طاها» به‌عنوان یک فرصت مناسب برای برطرف کردن این موانع شناخته می‌شود. هدف این طرح، هم‌افزایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ است تا با ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش هزینه‌های تولید، پایداری اشتغال در این بخش تضمین شود

وی همچنین به همکاری‌های بین‌بخشی در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این پروژه با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بانک تجارت در حال اجراست. تولیدکنندگان می‌توانند هر چهار ماه یکبار تصفیه مالی کرده و از اعتبار جدید برخوردار شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد به مرحله بعدی طرح اشاره کرد و افزود: در مرحله دوم طرح، علاوه‌بر ارتقای کیفیت تولیدات، اتصال بنگاه‌های کوچک به بازارهای دیجیتال و واقعی صورت خواهد گرفت. این مرحله شامل همکاری با برندهای بزرگ است تا محصولات به‌صورت مشترک یا مستقل به بازار عرضه شوند.

مهرجو اظهار داشت: این طرح علاوه بر پوشاک، در صنایع تبدیلی گیاهان دارویی نیز اجرا خواهد شد و می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های تولیدی در این صنایع کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، مشکلات بنگاه‌های کوچک رفع و فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان و فعالان اقتصادی استان فراهم شود.