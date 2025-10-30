باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز (پنجشنبه ٨ آبان) برگزار شد.

در نخستین دیدار این هفته، پایش پارت که نتیجه تمام دیدار‌های گذشته خود را واگذار کرده بود، مجدد متحمل شکست شد و اینبار در دیدار خانگی برابر نفت زاگرس؛ در این دیدار عرفان سلیمانی با ۱۹ امتیاز، ۴ ریباند، یک پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن زمین و تیم نفت بود.

در دیداری که «آنتوان اسکات» با ۳۳ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۷ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۳۸ بهترین بازیکن طبیعت و زمین بازی بود، این تیم پنجمین شکست این فصل را به نفت تحمیل کرد تا جایگاهش را در بالای جدول بهبود بخشد.

گلنور که هفته گذشته طلسم بازی‌های بدون بردش را شکست، امروز دومین برد خود را در سالن اندیشه ماهشهر و برابر پترونوین جشن گرفت. مهدی افخمی بازیکن گلنور با ۱۴ امتیاز، ۷ ریباند، ۵ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن زمین بود.

شهرداری گرگان که تا پیش از این هفته با یک باخت و یک امتیاز کمتر نسبت به استقلال در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت در این هفته مهگل را شکست داد تا جایگاهش را حفظ کند. «جردن همیلتون» بازیکن این تیم با ۲۰ امتیاز، ۷ ریباند، ۷ پاس گل، ۲ توپ ربایی وکارایی ۲۱ بهترین بازیکن زمین بود.

رعد پدافند بعد از شکست در دربی اصفهانی‌ها، در دیدار خانگی این هفته خود هم شکست خورد، این تیم شکست این هفته‌اش را برابر کاله متحمل شد. متین آقاجان‌پور که برای کاله بازی می‌کرد با ۳۸ امتیاز، ۵ توپ ربایی، ۲ پاس گل، ۲ ریباند و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن زمین بود.

استقلال هم در آخرین دیدار این هفته موفق شد در سالن ۶ هزار نفری سنندج پاس را با شکست مواجه کند تا همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد. ارسلان کاظمی با ۸ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۲ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن این بازی و استفلال بود.

نتایج دیدار‌های هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

طبیعت اسلامشهر ٨٣ - نفت آبادان ٧٧

پایش پارت شاهرود ٨١ - نفت زاگرس جنوبی ٩٢

مهگل البرز ۸۰ - شهرداری گرگان ۹۱

رعد پدافند هوایی اصفهان ۷۶ - کاله مازندران ۸۸

پترونوین ماهشهر ۵۴ - گلنور اصفهان ۷۱

پاس کردستان ۶۶ - استقلال تهران ۷۵