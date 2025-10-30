باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، بیستوهشتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب الجزایر از تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴) با حضور صنعت نشر ایران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا هشتم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴) به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران پس از چندین سال محرومیت و غیبت، با تلاش مستمر و پیگیری جدی «خانه کتاب و ادبیات ایران» و «رایزنی فرهنگی کشورمان در الجزایر» با غرفهای غنی و متنوع در این دوره حضور دارد.
این نمایشگاه یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی آفریقا و مهمترین نمایشگاه کتاب در مغرب عربی است. مردم الجزایر هر سال منتظر برگزاری نمایشگاه هستند و به شکل گسترده و میلیونی از استانهای مختلف از آن بازدید میکنند.
سیفی غریب وزیر اول دولت الجزایر، این نمایشگاه را با حضور وزیر فرهنگ الجزایر و وزیر فرهنگ و ارتباطات کشور موریتانیا که مهمان ویژه این دوره است، افتتاح کرد.
نمایشگاه امسال با شعار «کتاب، محل تلاقی فرهنگها» و همزمان با هفتاد و یکمین سالگرد آغاز انقلاب الجزایر برگزار میشود و میزبان ۱۲۵۴ ناشر از ۴۹ کشور است که در این میان ۲۹۰ ناشر الجزایری حضور دارند و در مجموع بیش از ۲۴۰ هزار عنوان کتاب را عرضه میکنند.
همچنین برنامههای جانبی متعدد و نشستهای فرهنگی مختلف در حاشیه نمایشگاه برگزار میشود که بخش عمدهای از آنها به مقاومت فلسطین اختصاص دارد.
با توجه به حوادث اخیر و دفاع مقدس ۱۲ روزه، ابراز احساسات مردم نسبت به حضور ایران و پرچم جمهوری اسلامی بسیار محسوس بود و بسیاری از آنان ضمن عکس گرفتن با پرچم جمهوری اسلامی، علاقه و احترام خود را نشان دادند.