باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در پستی در شبکه ایکس نوشت: دشمن صهیونیستی در تلاشهای مداوم خود برای ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت ملتهای منطقه، از روشها و نقشههای مختلفی استفاده کرده است، اما همه این تلاشها در برابر آگاهی و هوشیاری ملتها شکست خوردهاند.
وی گفت: برچسبها و توصیفهای مختلفی که تبلیغ میشوند - مسلمان و مسیحی، ایرانی و عرب، شیعه و سنی، حتی عرب شیعه و غیرعرب - تنها ابزارهایی برای دامن زدن به تفرقه و تقویت فرقهگرایی هستند.
سفیر ایران تاکید کرد: امروز تنها ۲ گروه وجود دارند و هیچ گزینه سومی وجود ندارد: کسانی که در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنند و کسانی که از آن حمایت میکنند.
امانی تصریح کرد: تمامی برچسبهای دیگر تنها نقابهایی هستند که در جهت اهداف تفرقهافکنی عمل میکنند و کاملاً با نقشههای شیطانی این رژیم جنایتکار هماهنگ هستند.