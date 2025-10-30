سفیر ایران در لبنان گفت: رژیم صهیونیستی با برچسب زدن و توصیف‌های مختلف از ملت‌های منطقه به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت میان آنها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت در پستی در شبکه ایکس نوشت: دشمن صهیونیستی در تلاش‌های مداوم خود برای ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت ملت‌های منطقه، از روش‌ها و نقشه‌های مختلفی استفاده کرده است، اما همه این تلاش‌ها در برابر آگاهی و هوشیاری ملت‌ها شکست خورده‌اند.

وی گفت: برچسب‌ها و توصیف‌های مختلفی که تبلیغ می‌شوند - مسلمان و مسیحی، ایرانی و عرب، شیعه و سنی، حتی عرب شیعه و غیرعرب - تنها ابزار‌هایی برای دامن زدن به تفرقه و تقویت فرقه‌گرایی هستند.

سفیر ایران تاکید کرد: امروز تنها ۲ گروه وجود دارند و هیچ گزینه سومی وجود ندارد: کسانی که در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند و کسانی که از آن حمایت می‌کنند.

امانی تصریح کرد: تمامی برچسب‌های دیگر تنها نقاب‌هایی هستند که در جهت اهداف تفرقه‌افکنی عمل می‌کنند و کاملاً با نقشه‌های شیطانی این رژیم جنایتکار هماهنگ هستند.

برچسب ها: سفیر ایران در لبنان ، بیروت
خبرهای مرتبط
لاریجانی در دیدار با شیخ قاسم: ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت است
تجمع هزاران هوادار حزب‌الله در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
برگزاری همایش بزرگ تجدید میثاق با شهیدان سیدحسن نصرالله و صفی الدین در ورزشگاه کمیل شمعون + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
آخرین اخبار
عراقچی: آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشاعه هسته‌ای در جهان است
لاریجانی: برخی زعمای سیاسی کشور حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با تخت روانچی در عمان
برگزاری کنسرت چندملیتی در مکزیک همزمان با روز کوروش
سخنگوی شورای نگهبان: فیلم «مجنون» روایت حماسه فرزندان ایران است
امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است
آمادگی ایران برای توسعه شراکت راهبردی با روسیه و بلاروس
عراقچی: میدان و دیپلماسی دشمنان را متوقف کردند
رایزنی ایران و روسیه درباره نشست نخست‌وزیران شانگهای در مسکو
تخت‌روانچی با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد
دریادار سیاری: پدافند غیرعامل تجلی پیوند علم، ایمان و فناوری است
تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای و مترو
جهش اقتصادی با دیپلماسی استانی
عراقچی: قهرمانی‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش بانوان ایران است
سرلشکر موسوی: پدافند غیرعامل ستون تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است
اعطای درجه سپهبدی به شهید غلامعلی رشید
بازدید پزشکیان از خطوط راه آهن حومه‌ای استان تهران
کیفیت پایین مدارس دولتی شکاف آموزشی بین دانش‌آموزان طبقات مختلف را عمیق‌تر می‌کند
بقائی: گروسی کاملا از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران آگاه است
اسرائیل با حمله به صداوسیما به‌دنبال ایجاد سردرگمی در کشور بود/ رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه مرجع خبر بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان