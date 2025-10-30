باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو با مقامات ونزوئلا در تماس است و از رهبری این کشور در حفاظت از حاکمیت ملی حمایت میکند.
زاخاروا امروز در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد که مسکو آماده است تا به درخواستهای رهبری ونزوئلا به شکل مناسب و با در نظر گرفتن تهدیدهای موجود و احتمالی پاسخ دهد.
او در پاسخ به سؤالی درباره تصویب توافقنامه شراکت استراتژیک با ونزوئلا، افزود: «ما (روسیه) با در نظر گرفتن پویایی وضعیت بینالمللی و منطقهای، البته از رهبری ونزوئلا در موضوع دفاع از حاکمیت ملیاش حمایت میکنیم.»
او افزود: «ما با شرکای خود در تماس هستیم و آمادهایم تا با در نظر گرفتن تهدیدهای موجود و احتمالی، به شکل مناسب به درخواستهای آنها ادامه دهیم. همچنین، ما به همکاری و کار در کنار یکدیگر با نگاه به آینده ادامه خواهیم داد.»
در دوره اخیر، تنشها میان واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است. این امر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مقابل خبرنگاران صحت گزارشهای روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر اجازه سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) برای اجرای عملیاتهای مخفیانه در ونزوئلا با هدف بیثبات کردن دولت نیکولاس مادورو را تأیید کرد. ونزوئلا این اظهارات را شدیدترین نقض قانون بینالملل توصیف کرده است.
منبع: آر تی