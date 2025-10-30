سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو در تماس با ونزوئلا است و آماده است در برابر تهدید‌های موجود و احتمالی، از حاکمیت ملی کاراکاس حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو با مقامات ونزوئلا در تماس است و از رهبری این کشور در حفاظت از حاکمیت ملی حمایت می‌کند.

زاخاروا امروز در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد که مسکو آماده است تا به درخواست‌های رهبری ونزوئلا به شکل مناسب و با در نظر گرفتن تهدید‌های موجود و احتمالی پاسخ دهد.

او در پاسخ به سؤالی درباره تصویب توافقنامه شراکت استراتژیک با ونزوئلا، افزود: «ما (روسیه) با در نظر گرفتن پویایی وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای، البته از رهبری ونزوئلا در موضوع دفاع از حاکمیت ملی‌اش حمایت می‌کنیم.»

او افزود: «ما با شرکای خود در تماس هستیم و آماده‌ایم تا با در نظر گرفتن تهدید‌های موجود و احتمالی، به شکل مناسب به درخواست‌های آنها ادامه دهیم. همچنین، ما به همکاری و کار در کنار یکدیگر با نگاه به آینده ادامه خواهیم داد.»

در دوره اخیر، تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است. این امر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مقابل خبرنگاران صحت گزارش‌های روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر اجازه سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) برای اجرای عملیات‌های مخفیانه در ونزوئلا با هدف بی‌ثبات کردن دولت نیکولاس مادورو را تأیید کرد. ونزوئلا این اظهارات را شدیدترین نقض قانون بین‌الملل توصیف کرده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، دریای کارائیب
خبرهای مرتبط
اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا
نقشه شکست‌خورده آمریکا برای ربودن مادورو از آسمان
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
آخرین اخبار
شاهزاده انگلیسی دیگر شاهزاده نیست!
غزه در آستانه زمستان با کمبود شدید سرپناه مواجه است
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
آغاز آزمایش هسته‌ای آمریکا؛ شانس ترامپ برای نوبل را تضعیف کرد
۳۵ درصد سوختگی پسر ۱۱ فلسطینی بخاطر شی اسرائیلی
تصویب ۲۰۰۰ واحد شهرک‌سازی؛ دهن‌کجی اسموتریچ به جامعه جهانی
پنج نکته کلیدی از دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
افغانستان بر بام آسیا ایستاد
روسیه از ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی‌اش حمایت می‌کند
وزیر امور خارجه فرانسه از اعزام گروه نظامی و غیرنظامی به تل‌آویو خبر داد
تحویل ۲ جسد اسیر صهیونیست به ارتش اسرائیل
پزشکان بدون مرز: چگونه می‌توان وضعیت فعلی در غزه را آتش‌بس نامید؟
تجمع بزرگ یهودیان حریدی: مخالفت با سربازی اجباری
اردوغان خطاب به آلمان: آیا برلین نسل‌کشی در غزه را نمی‌بیند؟
شرکت بزرگ هندی خرید نفت روسیه را تعلیق کرد
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
جنایات اسرائیل تصادفی نیست، نتیجه نظم جهانی مبتنی بر استعمار است
فروپاشی غیرقابل جبران نظام درمانی غزه
دفتر رسانه‌ای غزه: ۶۹ درصد قربانیان زن و کودک هستند
مخالفت ۷۰ درصد فلسطینی‌ها با خلع سلاح حماس
تبلیغات انتخاباتی عجیب در عراق؛ وعده ازدواج هواداران رئال!
گاردین: آتش بس در غزه اسمی است و خشونت ادامه دارد
حزب الله لبنان: تعرض اسرائیل نقض آشکار حاکمیت لبنان است
یورش شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی تحت حمایت پلیس
واکنش کرملین به دستور ترامپ برای آزمایش هسته ای
نیرو‌های امدادی ترکیه در انتظار مجوز اسرائیل برای ورود به غزه
تاکید وزرای خارجه آلمان و اردن بر راه حل دو دولتی
شهادت ۲۲ هزار کودک فلسطینی در تهاجم اسرائیل به غزه
سرکوب شیعه، حمایت از سلفی تکفیری، سیاست دوگانه دیکتاتور باکو + فیلم