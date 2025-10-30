سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: از پیام حیدری که قضاوت دیدار ما با آلومینیوم اراک را برعهده دارد، داوری دقیق، بی‌طرفانه و بدون اشتباه را انتظار داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال، در آستانه دیدار هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برابر آلومینیوم اراک، در گفت‌و‌گو با رسانه رسمی باشگاه استقلال درباره آخرین شرایط تیم، وضعیت بازیکنان مصدوم و اهمیت این بازی توضیحاتی ارائه داد.

او در ابتدای این گفت‌و‌گو با ابراز اندوه از درگذشت دو چهره پرتلاش و تأثیرگذار باشگاه، گفت: درگذشت دو عضو ارزشمند خانواده بزرگ استقلال، زنده‌یاد اکبر کارگرجم و زنده‌یاد احمد سعادتمند را از صمیم قلب به جامعه هواداری و خانواده‌های محترم آنان تسلیت می‌گویم. هر دو از چهره‌های دلسوز و مؤثر این مجموعه بودند که نام و یادشان در تاریخ باشگاه ماندگار خواهد بود. امیدوارم خداوند متعال روح این عزیزان را قرین رحمت کند و به خانواده‌هایشان صبر و آرامش عطا فرماید.

طاهری در ادامه با اشاره به حساسیت دیدار استقلال برابر آلومینیوم اراک افزود: این دیدار برای ما از چند جهت اهمیت دارد. از یک‌سو مسابقات لیگ در مقطع حساسی قرار گرفته و از سوی دیگر ما در آستانه دیدار‌های مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا هستیم. به همین دلیل تلاش کادر فنی بر این است که تیم با شرایطی مطلوب و آمادگی جسمی و روحی مناسب وارد این بازی شود. خوشبختانه تمرینات تیم در روز‌های اخیر با نظم، شادابی و تمرکز بالایی دنبال شده است و بازیکنان با روحیه‌ای بسیار خوب خود را برای این مسابقه آماده کرده‌اند.

مدیر تیم استقلال درباره وضعیت نفرات مصدوم بیان کرد: متأسفانه روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت نمی‌توانند در اختیار ما باشند، اما روند درمانی آنان به‌خوبی پیش می‌رود و امید داریم پس از بررسی‌های نهایی کادر پزشکی، بتوانند در دیدار‌های آینده تیم را همراهی کنند. سایر بازیکنان در شرایط مطلوب جسمی قرار دارند و خوشبختانه مصدومیت جدیدی گزارش نشده است. ما با ترکیبی آماده و باانگیزه مقابل آلومینیوم به میدان خواهیم رفت.

طاهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش پررنگ هواداران اشاره کرد و گفت: هواداران استقلال همیشه سرمایه اصلی این باشگاه بوده‌اند. حضور و حمایت آنها در ورزشگاه و حتی از راه دور، به مجموعه ما روحیه می‌دهد. امیدوارم در این مسابقه نیز همچون همیشه شاهد حمایت پرشور و منسجم هواداران باشیم تا بازیکنان با قدرت و انگیزه بیشتری برای پیروزی تلاش کنند. این دیدار می‌تواند فرصت خوبی برای انسجام بیشتر بازیکنان و تثبیت جایگاه تیم در جدول باشد.

وی ضمن تأکید بر لزوم قضاوت سالم و بدون حاشیه در مسابقات لیگ خاطرنشان کرد: انتظار ما از داوران این دیدار، به‌ویژه از آقای پیام حیدری که قضاوت این دیدار را برعهده دارد، داوری دقیق، بی‌طرفانه و بدون اشتباه است. داوری‌های عادلانه به برقراری نظم و احترام در میدان کمک می‌کند و مانع از بروز حواشی می‌شود. بدون شک، نتیجه‌گیری در هفته‌های ابتدایی می‌تواند بر مسیر تیم‌ها در ادامه فصل تأثیرگذار باشد و امیدواریم این مسابقه در فضایی کاملاً حرفه‌ای و همراه با تمرکز دو تیم برگزار شود.

مدیر تیم استقلال در پایان گفت: با توکل به خداوند و اتحاد بین بازیکنان، کادر فنی و هواداران، هدف ما ارائه نمایشی شایسته از نام استقلال است. آرزو داریم با کسب نتیجه مطلوب، گامی محکم‌تر در مسیر موفقیت‌های پیش‌رو برداریم و با آمادگی روحی بالا راهی رقابت‌های آسیایی شویم.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، استقلال تهران
خبرهای مرتبط
غیبت متوالی وینگر خارجی استقلال
لیگ برتر فوتبال؛
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم