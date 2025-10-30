باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، نود و سومین جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی استان قم با حضور محمدرضا محمدیان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، معاونین، رؤسای واحدهای منطقه، مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم و جمعی از مسئولان استانی، در مسیر برگشت اتوبان گرمسار–قم و در فاصله‌ای حدود ۴۰ کیلومتری از شهر قم، به بهره‌برداری رسید.

محمدیان در این مراسم با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت را یکی از مؤلفه‌های اصلی پدافند غیرعامل در حوزه انرژی دانست و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری تأمین سوخت و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آمار جایگاه‌های فعال استان قم افزود: با بهره‌برداری از این جایگاه، تعداد کل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در استان به ۹۳ باب رسیده که شامل ۷۳ جایگاه مایع و ۲۰ جایگاه CNG فعال است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم همچنین تأکید کرد: این شرکت با رویکردی راهبردی، در تلاش است تا توزیع سوخت در محورهای برون‌شهری و مواصلاتی استان را به‌صورت ایمن، گسترده و پایدار توسعه دهد.

در ادامه این مراسم، مهدی متقیان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های انرژی، احداث جایگاه‌های جدید عرضه سوخت را اقدامی مؤثر در تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران و افزایش امنیت انرژی استان دانست.

وی ضمن قدردانی از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، افتتاح این جایگاه را نمونه‌ای از تحقق عملی اهداف پدافند غیرعامل در بخش زیرساخت‌های حیاتی عنوان کرد.