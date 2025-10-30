سخنگوی شورای نگهبان از همه مردم به ویژه نسل جوان دعوت کرد که پای تماشای فیلم مجنون بنشینند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پس از تماشای فیلم سینمایی «مجنون» بیان کرد: به نظرم فیلم مجنون روایت حماسه فرزندان این سرزمین است. فرزندانی که به ظاهر با دست خالی ولی با افکار بلند و همت والا کار‌های نشدنی را انجام دادند و بر قله‌های افتخار ایستادند. عزت و اقتدار کشور را در مقطع جنگ تحمیلی رقم زدند.

وی در ادامه اظهار کرد: ما وامدار شهدایی مثل شهید زین‌الدین، همت و باکری هستیم و این خط ادامه دارد و پرچم آنها به دست برادران و فرزندان آنها داده شده است.

این عضو حقوق دان شورای نگهبان تصریح کرد: از همه مردم به ویژه نسل جوان دعوت می‌کنم که پای تماشای این فیلم بنشینند و ببینند فرزندان ایران چه کار‌های بزرگی برای عزت کشورمان انجام دادند.

