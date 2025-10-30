باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی که در العین امارات در حال برگزاری است، بانوان پاراتیرانداز کشورمان امروز پنجشنبه ۸ آبان در مرحله فینال ماده تپانچه به مصاف حریفان خود رفتند.

در این رقابت ها و در مرحله فینال، نسرین شاهی با ثبت رکورد 239 موفق به کسب مدال طلا شد و فائزه احمدی با ثبت رکورد 215.6 به مدال برنز رسید.

در بخش تیمی تپانچه بادی مردان و بانوان نیز نمایندگان ایران موفق به کسب مدال نقره شدند.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته های تفنگ و تپانچه برگزار می شود.