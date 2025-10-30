رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: ثابت شد که از این پس باید به رشته‌های پرمدال توجه بیشتری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو پس از کسب دومین مدال طلا توسط محمدمهدی غلامی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت: از موفقیت به دست آمده بسیار خوشحالیم و ثابت شد که از این پس باید به رشته‌های پرمدال توجه بیشتری کرد. این تاریخ سازی شنا نشان داد که قابلیت‌های زیادی در این رشته وجود دارد.

او ادامه داد: نکته مهم و زیبای گرفتن دومدال طلا توسط یک ورزشکار فقط در ورزش‌های پایه رخ میدهد و نشان دهنده اهمیت این رشته هاست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه موفق به کسب مدال طلا شد.

برچسب ها: محسن رضوانی ، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ، شنا
خبرهای مرتبط
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
رضوانی: در بحرین تاریخ‌سازی می‌کنیم/ پاداش ۲۰۰ میلیونی برای ملی‌پوشان واترپلو
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین؛
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
بازی‌های آسیایی بحرین؛ رسولی در یک قدمی مدال ترای اتلون متوقف شد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم