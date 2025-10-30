باشگاه خبرنگاران جوان - محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو پس از کسب دومین مدال طلا توسط محمدمهدی غلامی در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ گفت: از موفقیت به دست آمده بسیار خوشحالیم و ثابت شد که از این پس باید به رشتههای پرمدال توجه بیشتری کرد. این تاریخ سازی شنا نشان داد که قابلیتهای زیادی در این رشته وجود دارد.
او ادامه داد: نکته مهم و زیبای گرفتن دومدال طلا توسط یک ورزشکار فقط در ورزشهای پایه رخ میدهد و نشان دهنده اهمیت این رشته هاست.
محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه موفق به کسب مدال طلا شد.