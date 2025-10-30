باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که برای تماشای دیدار تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز حضور پیدا کرده بود، درباره این بازی اظهار کرد: درباره بازی باید مربیان ۲ تیم صحبت کنند. بازی سرعت بالایی داشت که خوشبختانه ۲ گل هم به ثمر رسید، اما درباره نکات فنی سرمربیان ۲ تیم باید صحبت کنند.

او درباره غیبت تماشاگران در این دیدار خاطرنشان کرد: تماشاگر سرمایه واقعی فوتبال است و لذت فوتبال با حضور تماشاگران است.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره تماشای دیدار تراکتور و پرسپولیس اظهار کرد: این کار وظیفه ماست. من و همکارانم هر روز در مرکز ملی فوتبال هستیم و لیگ و لژیونر‌ها را رصد می‌کنیم تا بهترین و شایسته‌ترین نفرات را دعوت کنیم.