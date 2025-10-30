باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در آیین گرامیداشت روز ملی محیطبان که با حضور فرامرز عظیمی،شهردار قم در منطقه حفاظتشده پلنگدره برگزار شد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن یادآوری مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور در نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز محیطبان، از تلاشهای شبانهروزی ۵۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت استان در صیانت از طبیعت و حیاتوحش خبر داد.
مریم محمدی با اشاره به ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه پلنگدره، این پهنه ۳۲ هزار هکتاری را تنها منطقه حفاظتشده استان قم دانست که با همجواری با منطقه ۷۰ قله در استان مرکزی، از تنوع کمنظیر گیاهی و جانوری برخوردار است.
به گفته او تاکنون بیش از ۴۰۰ گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده و جمعیت گونههای شاخصی چون قوچ، میش، کل و بز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با تأکید بر کمبود نیروی انسانی در حوزه محیطبانی، از اجرای پروژه هوشمندسازی پایش محیطزیست در استان خبر داد و گفت: تاکنون سه دوربین برد بلند با قابلیت پایش ۲۴ ساعته در منطقه پلنگدره نصب شده که هر یک معادل چهار مأموریت سنتی عمل میکند و بهزودی ۱۰ دوربین دیگر نیز در سطح استان مستقر خواهد شد.
محمدی همچنین با اشاره به حمایتهای ملی از محیطبانان، از اصلاح قانون حمل سلاح این نیروها با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی، زمینهساز تقویت حمایتهای قضایی و قانونی از این قشر خواهد بود.
در ادامه این مراسم، شهردار قم، فرامرز عظیمی، ضمن تجلیل از نقش محیطبانان در حفظ چرخه طبیعی و اکولوژی، بر ضرورت همافزایی نهادهای شهری و ملی در مواجهه با بحرانهای زیستمحیطی تأکید کرد.
او گفت: در دورانی که هشدارهای جدی درباره وضعیت محیطزیست به گوش میرسد، باید همگان در کنار طبیعت قرار گیرند تا کیفیت زیست شهری و طبیعی بهبود یابد.
در پایان این آیین، از محیطبانان استان قم تقدیر بهعمل آمد و شهردار قم بهصورت نمادین لوح «همیار محیطبان» را از مدیرکل حفاظت محیط زیست دریافت کرد.
شایان ذکر است منطقه پلنگدره که در گذشته زیستگاه اصلی پلنگ ایرانی بوده، طی دو دهه اخیر بهدلیل کاهش طعمههای طبیعی، شاهد حضور این گونه نبوده است.