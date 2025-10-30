باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بهرهوری این منابع هنوز در سطح مطلوب نیست. کشت سنتی، فرسایش خاک، و استفادهٔ ناکارا از منابع آب باعث شده که بخشی از این ظرفیتها بالفعل نشود. اینجاست که نقش «دانش» و «نوآوری» برجسته میشود.
کشاورزی دانشبنیان یعنی بهرهگیری از فناوریهای نوین از ژنتیک گیاهی و اصلاح بذر گرفته تا اینترنت اشیاء، پهپادهای پایش مزارع، سنجشازدور، و تحلیل دادههای اقلیمی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، و حفظ منابع است. در چنین الگویی، کشاورز تنها تولیدکننده نیست، بلکه مدیر هوشمند مزرعه است؛ تصمیمهای او بر پایهٔ داده و علم اتخاذ میشود.
دانشگاه لرستان، دانشگاه آیتالله بروجردی، مراکز جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری و شرکتهای نوپای فناور، بسترهای مهمی برای توسعهٔ دانشبنیان در حوزهٔ کشاورزیاند. همکاری میان دانشگاهها، مراکز رشد و بدنهٔ اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در استان، میتواند زنجیرهٔ «دانش تا بازار» را تکمیل کند.
بهعنوان نمونه، میتوان به طرحهای بومیسازی سیستمهای هوشمند آبیاری قطرهای، تولید بذرهای مقاوم به خشکی، و استفاده از حسگرهای زیستی در پایش کیفیت خاک اشاره کرد.
کشاورزی سنتی در لرستان معمولاً با درآمد پایین، نوسانات قیمت و وابستگی شدید به شرایط آبوهوایی همراه است. اما وقتی تولید بر پایهٔ علم و فناوری بنا شود، ارزش افزوده بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش بنیان با استفاه از فناوریهای جدید
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد؛ تنها راه رسیدن به کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد در واحد سطح، بهرهگیری از روشهای نوین علمی و فناوریهای روز دنیاست.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اختتامیه نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و نهادههای کشاورزی لرستان، ضمن تشکر از حضور ارزشمند صاحبان صنایع و بهره برداران بخش کشاورزی گفت:هدف اصلی ما از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای ماشینی بخش کشاورزی در زیربخشهای مختلف این حوزه به تولیدکنندگان، کارگزاران و فعالان بخش کشاورزی استان بود.
صیادی ابراز داشت: در واقع این نمایشگاه محلی برای برقراری پیوند بین صنعت و مزرعه بود و برای رسیدن به کشاورزی پایدار راهی جز استفاده از ماشین آلات و فناوریهای جدید وجود ندارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود؛ اگر بتوانیم تولیدکنندگان را متقاعد به استفاده از ماشین آلات و تکنولوژیهای روز دنیا کنیم گام بلندی در جهت افزایش تولید و امنیت غذایی برداشتهایم که خوشبختانه در این نمایشگاه شاهد استقبال کشاورزان و رضایت صاحبان صنایع از این رویداد بودیم.
وی ادامه داد؛ با توجه به محدودیت منابع مخصوصا اراضی مستعد کشت، برای رسیدن به توسعهی پایدار، ناگزیر باید به دنبال افزایش تولید در واحد سطح با بهره گیری از روشهای نوین علمی باشیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد؛ از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی، معرفی متقاضیان خرید دنباله بندهای مختلف اعم از گاوآهن، دیسک، چیزل، ردیف کار، کشت کار مستقیم، سمپاش و. به بانک کشاورزی و ارائه تسهیلات به آنهاست.
وی اذعان داشت: امیدوارم برگزاری این رویداد توانسته باشد میان بخش تحقیقاتی با مزرعه و عرصه پیوندی ایجاد کرده باشد و گامی در جهت حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دانش بنیان باشد.
در اختتامیه این رویداد، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اهدای تندیس از ۷۵ شرکت که از ۱۲ استان کشور در این نمایشگاه شرکت کرده بودند تقدیر و تشکر بعمل آورد.
آیندهٔ کشاورزی لرستان؛ از زمین تا زنجیرهٔ ارزش
اگر بخواهیم لرستان را به قطب کشاورزی دانشبنیان غرب کشور تبدیل کنیم، باید زنجیرهٔ ارزش از «مزرعه تا بازار» را بازتعریف کنیم. این یعنی ایجاد خوشههای فناور کشاورزی، توسعهٔ استارتاپهای روستایی، استفاده از دادههای بزرگ برای پیشبینی عملکرد محصولات، و ترویج مدلهای نوین تأمین مالی همچون کشاورزی قراردادی دیجیتال است.
در کنار این، باید به «کشاورزی هوشمند اقلیمپایدار» توجه ویژه داشت؛ یعنی تولیدی که نهتنها سودآور، بلکه همسو با حفاظت از منابع طبیعی و کاهش اثرات تغییر اقلیم باشد.
کشاورزی دانشبنیان برای لرستان یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است. این استان میتواند با ترکیب سرمایهٔ طبیعی و انسانی خود، الگویی از توسعهٔ متوازن و پایدار را به نمایش بگذارد. شرط موفقیت، همکاری سهجانبه میان دانشگاه، دولت و کشاورز است. آیندهٔ لرستان، نه در بازگشت به گذشتهٔ سنتی، بلکه در پیوند خاک با دانش، و سنت با فناوری رقم میخورد.