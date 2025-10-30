باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان پنجشنبه اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در محور تنگراه و بر اثر ترمز بریدگی یک دستگاه کامیون رخ داد که با پنج خودروی سواری برخورد کرد.

روح‌الله جعفری افزود: شدت برخورد به حدی بود که چند خودرو به طور کامل آسیب دیدند و در همان دقایق اولیه، عملیات نجات با حضور نیروهای امدادی آغاز شد.

به گفته معاون اورژانس ۱۱۵ گلستان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و خودرو امدادی از جمعیت هلال‌احمر استان و یک دستگاه آمبولانس از شهرستان دشت خراسان شمالی به صحنه اعزام شد.

جعفری درباره وضعیت مصدومان گفت: تاکنون ۲۱ نفر در این سانحه مصدوم شده‌اند که در میان آنان، یک مادر باردار شش‌ماهه و چهار مصدوم با حال وخیم وجود دارند.

به گفته وی، حال عمومی بیشتر مصدومان رضایت‌بخش است و مادر باردار نیز با شرایط پایدار در بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله تحت مراقبت قرار دارد.

منبع ایرنا