سرمربی موقت پرسپولیس می‌گوید که امیدوار است، شرایط سرخپوشان با حضور اوسمار عوض شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری سرمربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس درباره تساوی یک بر یک برابر تیم فوتبال تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما می‌دانستیم بازی سختی برابر تراکتور داریم و  در این چند روز،  بعد از رفتن هاشمیان، تیم پرسپولیس در خدمت من و دوستان بود، تمرینات خود را انجام دادیم و می‌دانستیم که تراکتور به چه شکلی بازی می‌کند و می‌دانستیم  بازیکنان حریف  از خط دفاعشان بازیسازی خود را شروع می‌کنند، به خصوص بیرانوند  که بازی با پایش فوق العاده است. سعی کردیم تمرینات خود را طوری انجام بدهیم که بتوانیم  جلوی نقاط قوت تراکتور را  بگیریم. بعد از این اتفاق با تو پ گیری بتوانیم بازی رو به جلو  انجام بدهیم. من فکر می‌کنم هر ۲ تیم  بازی پایاپایی را ارائه دادند و بازی خوب و برابری را دیدیم.  

باقری درباره نبود تماشاگران در بازی با تراکتور گفت: من خودم همیشه اعتقاد دارم که زیبایی فوتبال با حضور تماشاگران است و جای آنها در این بازی خالی بود. هواداران پرشور تبریزی خیلی معروف هستند، اما متاسفانه این اتفاقی بود که رخ داد و در دست ما نبود. امیدوارم از بازی‌های بعدی که تراکتور نماینده ایران هست بتواند با حضور تماشاگران خود نتایج خوبی را بگیرد.  

باقری راجع به اشتباهات تیمش در خط دفاعی، گفت: این اشتباهات در فوتبال طبیعی است. ما هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم اشتباه داشتیم، اما  در نیمه دوم به ضررمان شد و پورعلی‌گنجی اخراج شد. در کل بازی چند اشتباه داشتیم و موقعیت‌ها را به تراکتور دادیم و آنها توانستند فشار بیاورند. فوتبال همین است و اشتباهات باعث می‌شود نتایج عوض شود. بعد از آن تیم ما خوب ظاهر شد و توانستیم در دقیقه آخر گل بزنیم.

او در واکنش به اینکه پرسپولیس نقاط ضعف پرسپولیس در این بازی زیاد بود،   اظهار کرد: بله، مسلماً ضعف داریم. قبل از این اتفاقات هاشمیان بود و یک مدلی با تیم صحبت و کار می‌کرد. از زمانی که اوسمار هم آمد ما با او صحبت کردیم و او هم با بازیکنان صحبت کرد؛ البته خیلی کم، نه زیاد. از این به بعد امیدوارم با آمدن اوسمار شرایط تیم عوض شود.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا روی ضربات ایستگاهی به طور ویژه برای این مسابقه کار کرده بودند، تصریح  کرد: تراکتور یک تیم خیلی خوب بود و قبل از بازی با ما، دو برد پُرگل داشت. می‌دانستیم که بازیکنان باکیفیتی دارند. بر همین اساس هم ما تیم‌مان را تمرین داده بودیم و می‌دانستیم نقاط قوت آنها کجاست. ما در تیم‌مان بازیکنانی داریم که ضربات کاشته‌های خوبی می‌زنند. باید از این ویژگی استفاده می‌کردیم و همین اتفاق افتاد و در دقیقه آخر توانستیم از ضربه کاشته استفاده کنیم. باز هم چیزی از شایستگی‌های تیم تراکتور کم نمی‌شود. بله، توپ بیشتر دست تراکتور بود و می‌دانستیم این اتفاق می‌افتد. برنامه ما این بود که با گرفتن توپ کارمان را انجام دهیم. این اتفاق را خیلی زیاد نه، اما بازیکنان  توانستند کمی انجام دهند.

باقری در پاسخ به این سوال که «آیا به نظر شما محرومیت تماشاگران در رفع مشکلات موثر بوده است؟»، خاطر نشان کرد: در این چند ساله نه فقط در تبریز، بلکه در کل ایران تماشاگران را محروم کردند، اما  هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه تنها درست نشده، بلکه بدتر شده است. فکر می‌کنم زیبایی فوتبال نه در ایران، بلکه کل دنیا به تماشاگران است. آن انرژی که به تیم‌شان می‌دهند فوتبال ما را زیبا می‌کند. متأسفانه در این بازی تماشاگر نبود، اما  من دوست داشتم هواداران در این بازی  باشند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، کریم باقری
هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
