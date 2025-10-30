باشگاه خبرنگاران جوان ؛مسابقات قهرمانی کشور نابینایان و کم‌بینایان در رده سنی بزرگسالان روزهای هفتم و هشتم آبان‌ماه به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم دختران نابینا و کم‌بینای استان هرمزگان با هدایت و مربیگری خانم معصومه بامشاد حضور یافت.

در رشته پرتاب نیزه کلاس B3، فاطیما دردها توانست عنوان سوم کشور را کسب کند.

همچنین در ماده دوی ۱۰۰ متر، زهرا چوپانی و مبینا رنجبری به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های چهارم و پنجم شدند.

این درخشش در حالی رقم خورد که تیم هرمزگان با ترکیبی از دختران نوجوان در رقابت‌های رده بزرگسالان شرکت کرده بود؛ موفقیتی که نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش نابینایان و کم‌بینایان استان است.

کسب این افتخار با حمایت شرکت آلومینیوم المهدی و تلاش خستگی‌ناپذیر مربیان و ورزشکاران ممکن شد.

منبع:روابط عمومی اداره کل نابینایان