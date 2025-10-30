باشگاه خبرنگاران جوان _ امینحسین رحیمی شامگاه پنجشنبه در نشست جمعبندی سفر امروز به منطقه سیستان که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولان منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار کرد: تجربه دوران ۱۲ روزه دفاع از کشور نمونه موفقی از اثرگذاری تفویض اختیار بود و استانداران با اختیارهای ویژه توانستند اقدامهای مؤثری انجام دهند.
رحیمی، توسعه دیپلماسی استانی و تبادلات تجاری با کشورهای همسایه را از محورهای مهم سیاست دولت چهاردهم برشمرد و افزود: اعطای اختیار به استانداران برای تسهیل روابط اقتصادی، زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم میکند.
وی اضافه کرد: رییسجمهور بر ضرورت پیگیری امور استانی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، اهمیت سلامت مردم و حذف فرایندهای اداری غیرضروری در روند واردات تأکید دارد و دستور داده است استانداران برای واردات برنج پاکستانی از طریق تهاتر اقدام کنند تا مشکلات تأمین بازار رفع شود.
وزیر دادگستری با اشاره به کمبود علوفه دامداران عشایر گفت: استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده است میتوان با نصف قیمت فعلی علوفه وارد کرد و دولت با این اقدام موافق است.
رحیمی از تشکیل کارگروههای مشترک با بخش خصوصی در دولت خبر داد و اظهار کرد: کارگروه حقوقی و قضایی بهطور ویژه پیگیر حل مشکلات فعالان اقتصادی و وزارت دادگستری آماده هرگونه همکاری برای توسعه سیستان و بلوچستان و بهبود معیشت مردم است.
وی تصریح کرد: پیگیر موضوع واردات برنج و سایر کالاهای اساسی برای سیستان و بلوچستان هستم و نتیجه تفویض اختیار باید به بهبود زندگی مردم منجر شود تا شرمنده خدا، شهدا و ملت نباشیم.
وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه تعامل و همکاری سه قوه در پیشبرد امور کشور بسیار مؤثر است، تاکید کرد: اجرای دقیق وعدهها و مصوبههای جلسههای استانی، موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه میشود.
رحیمی افزود: اجرای مصوبههای وعده داده شده، وظیفهای شرعی و قانونی است و اگر این وعدهها عملی نشود، ناامیدی مردم افزایش مییابد، اما تحقق آنها موجب دلگرمی جامعه خواهد شد.
