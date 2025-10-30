وزیر دادگستری گفت: دولت چهاردهم به‌صورت جدی در حال پیگیری موضوع تفویض اختیار به استانداران است و به‌زودی این سیاست ابلاغ می‌شود تا روند تصمیم‌گیری‌ها در استان‌ها تسهیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ امین‌حسین رحیمی شامگاه پنجشنبه در نشست جمعبندی سفر امروز به منطقه سیستان که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولان منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار کرد: تجربه دوران ۱۲ روزه دفاع از کشور نمونه موفقی از اثرگذاری تفویض اختیار بود و استانداران با اختیار‌های ویژه توانستند اقدام‌های مؤثری انجام دهند.

رحیمی، توسعه دیپلماسی استانی و تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه را از محور‌های مهم سیاست دولت چهاردهم برشمرد و افزود: اعطای اختیار به استانداران برای تسهیل روابط اقتصادی، زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند.

 

وی اضافه کرد: رییس‌جمهور بر ضرورت پیگیری امور استانی به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، اهمیت سلامت مردم و حذف فرایند‌های اداری غیرضروری در روند واردات تأکید دارد و دستور داده است استانداران برای واردات برنج پاکستانی از طریق تهاتر اقدام کنند تا مشکلات تأمین بازار رفع شود.

 

وزیر دادگستری با اشاره به کمبود علوفه دامداران عشایر گفت: استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده است می‌توان با نصف قیمت فعلی علوفه وارد کرد و دولت با این اقدام موافق است.

 

رحیمی از تشکیل کارگروه‌های مشترک با بخش خصوصی در دولت خبر داد و اظهار کرد: کارگروه حقوقی و قضایی به‌طور ویژه پیگیر حل مشکلات فعالان اقتصادی و وزارت دادگستری آماده هرگونه همکاری برای توسعه سیستان و بلوچستان و بهبود معیشت مردم است.

 

وی تصریح کرد: پیگیر موضوع واردات برنج و سایر کالا‌های اساسی برای سیستان و بلوچستان هستم و نتیجه تفویض اختیار باید به بهبود زندگی مردم منجر شود تا شرمنده خدا، شهدا و ملت نباشیم.

 

وزیر دادگستری همچنین با بیان اینکه تعامل و همکاری سه قوه در پیشبرد امور کشور بسیار مؤثر است، تاکید کرد: اجرای دقیق وعده‌ها و مصوبه‌های جلسه‌های استانی، موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه می‌شود.

 

رحیمی افزود: اجرای مصوبه‌های وعده داده شده، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است و اگر این وعده‌ها عملی نشود، ناامیدی مردم افزایش می‌یابد، اما تحقق آنها موجب دلگرمی جامعه خواهد شد.

منبع دادگستری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: دادگستری ، سوخت رسانی
خبرهای مرتبط
هیچ مرزنشینی نباید از سهمیه سوخت محروم شود
رئیس اداره فرآورده های نفتی شهرستان مهاباد؛
ساماندهی سوخت رسانی ادوات کشاورزی
رجبی مشهدی خبر داد؛
تکمیل سوخت نیروگاه‌های کشور تا آذر/ ۷۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور تکمیل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال سیستان و بلوچستان از جام حذفی کنار رفت
دولت به جد پیگیر تفویض اختیار به استانداران است
اتصال ۴۵ روستای منطقه سیستان به شبکه گاز
مرز باید فرصت باشد نه تهدید / تفویض اختیار به استانداران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی ضروری است
صیادان چابهار روزانه تا ۱۰ تُن ماهی تازه به بازار عرضه می‌کنند
بهره‌مندی ۱۰ هزار نفر از اولین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز حل مشکلات مردم است
آخرین اخبار
هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز حل مشکلات مردم است
دولت به جد پیگیر تفویض اختیار به استانداران است
صیادان چابهار روزانه تا ۱۰ تُن ماهی تازه به بازار عرضه می‌کنند
اتصال ۴۵ روستای منطقه سیستان به شبکه گاز
مرز باید فرصت باشد نه تهدید / تفویض اختیار به استانداران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی ضروری است
استقلال سیستان و بلوچستان از جام حذفی کنار رفت
بهره‌مندی ۱۰ هزار نفر از اولین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
دولت وفاق ملی با نگاه میدانی در پی رفع مشکلات سیستان است
پرونده محکومان مواد مخدر در کمیسیون عفو بررسی می شود
جابجایی حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از پایانه مرزی میلک