استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، گامی مؤثر در رفع مشکلات مردم و تحقق عدالت در استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ منصور بیجار، شامگاه پنجشنبه در نشست جمع بندی سفر وزیر دادگستری به منطقه سیستان که با حضور نمایندگان حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی و مسوولان در محل فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تأکید دولت چهاردهم مبنی بر تحقق عدالت و انسجام ملی، هیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور به سرپرستی وزیر دادگستری برای بررسی میدانی مسائل مردم به منطقه اعزام شد.

وی افزود: این هیات در شهرستان‌های مختلف سیستان حضور یافت و در دیدار با مردم و مسوولان محلی، مهم‌ترین مشکلات و نیازهای منطقه را بررسی کرد که جمع‌بندی نهایی در سه محور انجام شد.

 

استاندار سیستان و بلوچستان محور نخست را مرتبط با حوزه قضایی عنوان کرد و گفت: در این بخش تصمیماتی درباره اعطای عفو و مرخصی به زندانیان، توسعه و بهسازی فضاهای زندان و تأمین منابع مالی از محل اعتبارات ملی و استانی اتخاذ شد.

 

وی ادامه داد: در محور دوم، مسائل و درخواست‌های مردم در حوزه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و نفت مطرح و مصوبات مؤثری برای رفع مشکلات و تسریع در روند خدمات‌رسانی تصویب شد.

 

بیجار با اشاره به اهمیت تمرکز اختیارات در سطح استان تصریح کرد: برخی تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط منطقه‌ای در سطح استان اتخاذ شود تا روند اجرایی طرح‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم سرعت گیرد.

 

وی حضور و همراهی مجمع نمایندگان استان در این سفر را نقطه قوت دانست و گفت: رئیس و اعضای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست‌ها حضور داشتند و همدلی و انسجام میان ارکان حاکمیت را به‌خوبی به نمایش گذاشتند.

 

استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ وحدت و هماهنگی میان ارکان نظام تأکید دارند، در این سفر نیز مردم استان به‌صورت ملموس شاهد همراهی همه بخش‌های حاکمیت برای حل مشکلات خود بودند.

 

وی خاطرنشان کرد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، اقدامات مؤثری در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و اجتماعی در سیستان و بلوچستان اجرا شده است که موجب افزایش رضایت‌مندی مردم شده است و با تداوم هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها، روند توسعه استان با جدیت دنبال خواهد شد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری سیستان و بلوچستان ، دادگستری
