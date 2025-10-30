\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0632\u0646\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0648\u0642\u200c\u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0636\u0631\u0628 \u0628\u0627 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u00a0\u06f2\u06f0\u06f1 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u00a0\u0637\u0644\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u0648 \u062f\u0631\u062d\u0631\u06a9\u062a \u06cc\u06a9\u0636\u0631\u0628 \u0628\u0627 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u06f1\u06f5\u06f1 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0