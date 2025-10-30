باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - خداداد عزیزی سرپرست تیم فوتبال تراکتور درباره تساوی برابر تیم پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ما یک مقدار به خاطر کم توجهی و یک اشتباه ۳ امتیاز را از دست دادیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم. البته از این اتفاقات در فوتبال می‌افتد و اگر قرار باشد هیچ کس اشتباه نکند، در هیچ بازی برنده‌ای نخواهد داشت. ما فکر می‌کنم در لحظات آخر یک مقدار شل کردیم و گل را دریافت کردیم.

او درباره اینکه به نظرش آن صحنه پشت محوطه جریمه خطا بود، گفت: من از زاویه‌ای که دیدم، آن صحنه خطا بود.

عزیزی درباره اینکه موقعیت‌های کمی برخلاف ۲ بازی قبلی خود داشتید، گفت: من در بازی با گل گهر هم گفتم که مواقعی هست که هر ضربه‌ای که می‌زنید گل می‌شود و بعضی از روز‌ها هست که موقعیت‌ها گل نمی‌شود و یا گلر حریف می‌گیرد و یا عدم دقت باعث می‌شود که گل نزنیم. ما در بازی امروز موقعیت داشتیم و می‌توانستیم برنده از زمین مسابقه بیرون بیاییم، اما این شرایط به وجود نیامد.

سرپرست تراکتور درباره اینکه در باد ۲ برد پرگل در هفته‌های گذشته را در این بازی نخوابیدید، گفت: نه، تیم ما بی تجربه نیست که ما در باد و هوا بخوابیم. اگر این اتفاق رخ داده بود که ما خوب بازی نمی‌کردیم. تیمی در باد می‌خوابد که آن روز بد بازی کند، اما تیم ما خوب بازی کرد. طبیعتا پیام نیازمند گلر پرسپولیس خیلی خوب است و دروازه بان تیم ملی هست. پرسپولیس تیم قابل احترامی هست و بازیکنان ملی پوش و با تجربه‌ای دارد و طبیعتا بازی کردن مقابل پرسپولیس چه در خانه و چه در بیرون از خانه همیشه سخت است.

او درباره اینکه نبود تماشاگران در این بازی چقدر تاثیر داشت، گفت: من واقعا این را نمی‌فهم، چون هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد و همه قشنگی فوتبال به تماشاچی هایش است خصوصا در تبریز که وقتی تماشاگران تبریزی می‌آیند فوتبال متفاوت است. این قانون برگزاری بازی‌ها بدون تماشاگر را متوجه نمی‌شوم و نمی‌دانم چه فایده‌ای برای فوتبال ما دارد. فوتبال برای تماشاچی برگزار می‌شود و فوتبال بازی می‌کنند تا عده‌ای ببینند. اگر قرار باشد فوتبال بازی کنید و کسی نبیند که فایده‌ای ندارد و فوتبال با حضور بیننده و اصحاب رسانه برگزار می‌شود. اگر قرار نباشد کسی بازی ما را نبیند برای چه چیزی بازی می‌کنیم و برویم در پارک‌ها بازی کنیم خیلی بهتر است.

عزیزی درباره اینکه اسکوچیچ یک مقدار عصبانی بود و کارت زرد گرفت، گفت: آن صحنه‌ای که اتفاق افتاد و داور خودش آن صحنه را اشتباه سوت زد طبیعتا مربی و بازیکن هم اعتراض می‌کند و این مسئله ناخواسته‌ای است. داور مسابقه تصمیمش را عوض کرد، اما به اسکوچیچ اخطار داد و دلیلش را نمی‌فهم.

او درباره وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز برای بازی‌های آینده گفت: به ما گفتند که این ورزشگاه برای بازی با الشرطه عراق در لیگ نخبگان آسیا آماده می‌شود. به نظرم ما زود در این زمین بازی کردیم، چون‌ای اف سی قبول نمی‌کرد ما در ۲ جا بازی کنیم و طبیعتا زمین خوب استراحت نکرده بود و امیدوارم شرایطش بهتر شود.

عزیزی درباره تمجید کریم باقری از او بیان کرد: کریم همبازی، هم اتاقی و همه جوره با هم دوست هستیم و یکی از کسانی هست که همواره همدیگر را می‌بینیم و تلفنی با هم صحبت می‌کنیم. کریم از دوستان خوبم هست و ممنونش هستم. در جلسه قبل از بازی هم همین بحث بود و افشین پیروانی و کریم باقری دوستان خوب من هستند. من فکر می‌کنم پرسپولیس و تراکتور در سال‌های گذشته با هم درگیری نداشتند و مثل امروز که اتفاق خاصی رخ نداد.

او درباره وضعیت مصدومیت محمد نادری گفت: این بازیکن در بازی با گل گهر یک مقدار همسترینگش آسیب دید و در این چند روز شرایطش بهتر شد. او در لیست بازیکنان نبود، اما وقتی اسکوچیچ قبل از بازی به این بازیکن گفت که می‌تواند بازی کند و او اوکی داد به لیست برگشت. به نظرم در جریان بازی باز هم همسترینگش آسیب دید و تعویض شد.

عزیزی درباره اینکه با قلعه نویی کدورت دارد، گفت: نه، برای چی باید با قلعه نویی کدورت داشته باشم. من با تماس قلعه نویی به عنوان مشاور به تیم ملی فوتبال رفتم و اگر اتفاقی بود که نمی‌رفتم. من با ایشان کدورتی ندارم و خودشان هم می‌داند. قبل از تیم ملی فوتبال با قلعه نویی ارتباط داشتم و بعد از اینکه جدا شدم، قلعه نویی ناراحتی اش از این بود که چرا من به او درباره استعفایم از تیم ملی نگفتم و من به ایشان حق می‌دهم. طبیعتا قلعه نویی هم یواش یواش می‌پذیرد که یکسری از انتقاد‌ها می‌تواند به تیم ملی کمک کند. البته من همیشه با قلعه نویی ارتباط خوبی داشتم.