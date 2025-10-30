با تصمیم کادر فنی تیم ملی کاراته بزرگسالان، مرتضی نعمتی ملی‌پوش استان قم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به روی تاتامی خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -با اعلام کادر فنی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای ملی‌پوش قم، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روی تاتامی خواهد رفت.

نعمتی که سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، ماه گذشته نیز با درخشش در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان سری A، عنوان قهرمانی را به دست آورد.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان‌ماه با حضور ورزشکاران ۵۷ کشور در ۱۹ رشته ورزشی به میزبانی شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود.

