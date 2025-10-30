باشگاه خبرنگاران جوان - در هشتمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، کاروان ایران در هشت رشته نماینده دارد.

ورزشکاران دختر و پسر ایران در رشته‌های کشتی ساحلی، بوکس، فوتسال، هندبال، جودو، شنا، تنیس روی میز و وزنه برداری به رقابت پرداختند.

وزنه‌برداری یک طلا، دو نقره و دو برنز کسب کرد.

بوکس صاحب دو نقره شد.

کشتی ساحلی دو طلا و دو نقره گرفت.

تیم هندبال دختران ایران قهرمان بازی‌های آسیایی شد.

تنیس روی میز به مدال برنز رسید.

جودو سه مدال برنز گرفت.

محمدمهدی غلامی در شنا ۲۰۰ متر پروانه مدال طلا به دست آورد.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان

نسیم قاسمی در دسته ۷۷ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب با ثبت رکورد ۹۴ کیلوگرم مدال نقره گرفت. در دو ضرب هم با ثبت رکورد ۱۱۴ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

به این ترتیب نماینده ایران با کسب دو مدال نقره به کار خود پایان داد.

مهسا بهشتی نماینده دسته ۷۷+ کیلوگرم، در حرکت یک ضرب با ثبت رکورد ۱۰۵ کیلوگرم به مدال برنز رسید. او در دو ضرب با رکورد ۱۳۶ کیلوگرم چهارم شد و به مدال نرسید.

امین ادیبی در دسته ۹۴ کیلوگرم در حرکت یکضرب با ثبت رکورد ۱۴۱ کیلوگرم چهارم شد. او در حرکت دو ضرب هم وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی را مهار کرد و چهارم شد.

حسین یزدانی در دسته فوق سنگین، در حرکت یک ضرب با ثبت رکورد ۱۵۱ کیلوگرم مدال برنز گرفت و در دو ضرب با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم مدال طلا گرفت.

شنا بازی‌های آسیایی جوانان

علیرضا عرب در فینال ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۹ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.

محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و ۱ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مدال طلا دست پیدا کرد. این شناگر در ماده ۱۰۰ متر پروانه که روز اول مسابقات شنا برگزار شد هم اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان را کسب کرد و اکنون دومین طلا را هم به دست آورد.

بوکس بازی‌های آسیایی جوانان

متین چمی‌پا در فینال وزن ۵۴ کیلوگرم، مقابل نماینده قزاقستان با نتیجه ۳ بر دو شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مهرشاد شرافتمند با شکست برابر دیوربک مورودیلوئف در فینال وزن ۷۵ کیلوگرم بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به مدال نقره رسید.

تیم بوکس جوانان ایران در پایان بازی‌ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز در بخش پسران و ۲ مدال برنز در بخش دختران به کار خود پایان داد.

کشتی ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان

سینا شکوهی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی، در مرحله فینال برابر ناکنات تانپور از هند پیروز شد و به مدال طلا رسید.

امیرعلی دمیرکلایی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی ساحلی در فینال برابر سوباش فولمالی از کشور هند شکست خورد و مدال نقره گرفت.

تورج خدایی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم در دیدار فینال برابر راویندر از هند با نتیجه ۳ بر یک پیروز شود و به مدال طلای این وزن رسید.

محمدمهدی فتوحی نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم، در دیدار فینال برابر آرجون راهیل از هند با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

هندبال بازی‌های آسیایی جوانان

تیم ملی هندبال دختران ایران در آخرین بازی خود موفق به شکست هنگ کنگ با نتیجه ۳۶ بر ۲۱ شد.

تیم دختران ایران بدون یک شکست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تنیس روی میزبازی‌های آسیایی جوانان

بنیامین فرجی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، برابر لی هچین از چین با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و صعود به فینال باز ماند.

فرجی به مدال برنز مشترک بازی‌ها رسید.

او با امتیاز‌های ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۴، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر۵ بازی را واگذار کرد.

جودو بازی‌های آسیایی جوانان

سبحان حکیمی در جدول شانس مجدد، با شکست دادن علی الجدی از کویت موفق شد نشان برنز مشترک را کسب کند.

حسین نوین در جدول شانس مجدد وزن ۸۱- کیلوگرم با شکست دادن مارگولان ژومابای از قزاقستان به مدال برنز مشترک دست پیدا کرد.

محنا کم‌گویی در وزن ۷۰- کیلوگرم با شکست مقابل جودوکاری از مغولستان، مدال برنز مشترک را از دست داد.

محمد برفراز در دیدار رده‌بندی وزن ۹۰- کیلوگرم، رام کومار از هند را شکست داد و به مدال برنز مشترک رسید.