باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تصمیم دولت آمریکا برای از سرگیری آزمایشهای تسلیحات هستهای، تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، برای تثبیت جایگاه خود به عنوان حامی کاهش تنش و نامزد جایزه نوبل صلح را تضعیف خواهد کرد.
این روزنامه افزود: «این تشدید تنش ممکن است تحرکات اخیر ترامپ برای تقویت وجهه خود به عنوان رئیسجمهور صلح طلب، در چارچوب کمپین او برای کسب جایزه نوبل صلح و تلاشش برای کاهش تنشها با رقیب اصلی ژئوپلیتیک ایالات متحده، را تضعیف کند.»
واشنگتن پست توضیح داد: «این اظهارات ممکن است توسط دولت ترامپ به عنوان کارت چانه زنی در مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات هستهای با روسیه و چین استفاده شود.»
لازم به ذکر است که دونالد ترامپ پیشتر از آغاز فوری آزمایشهای جدید تسلیحات هستهای خبر داده بود و به برنامههای آزمایش هستهای کشورهای دیگر اشاره کرد، اما نوع این آزمایشها را مشخص نکرده بود.
در مقابل، مسکو ادعاهای مربوط به آزمایشهای هستهای را رد کرده و توسعه موشک بورِوِستنیک را توسعه سامانههای دفاعی عادی طبقهبندی کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز بر حق حاکمیتی واشنگتن در تصمیمگیری تأکید کرد، اما هشدار ولادیمیر پوتین را یادآور شد که هرگونه نقض آتشبس آزمایشهای هستهای، عواقبی خواهد داشت و مسکو نیز متقابلاً عمل خواهد کرد.
منبع: آر تی