باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از تساوی تیمش برابر تیم پرسپولیس اظهار کرد: واقعاً باور نتیجه‌ای که رقم خورد، خیلی سخت است. به یاد ندارم که اینقدر بعد از یک بازی عصبانی و به‌هم ریخته باشم و چنین گلی در دقیقه آخر بازی تیمم دریافت کرده باشد. حس این نتیجه شبیه باخت است نه مساوی، اینکه چطور شرایط بازی با توجه به اینکه حریف یک بازیکن کمتر داشت، اینطور پیش رفت و اینکه ما چنین موقعیتی به آنها دادیم، اصلاً پذیرفتنی نیست. تیم ما نباید اجازه دهد که چنین موقعیتی پیش بیاید.

او در واکنش به این سوال که «بهتر نبود محمد نادری که مصدوم بود بازی نمی‌کرد؟ گفت: درود بر شما. نادری بعد از اینکه بازی کرد مشخص شد مصدوم است! اگر فکر می‌کردم مصدوم می‌شود، او را به زمین نمی‌فرستادم.مسلماً اطلاعاتی که به من دادند اینطور بود که می‌تواند بازی کند. هیچ کس دلش نمی‌خواهد ریسک کند و چنین اتفاقی بیفتد. نادری دیروز و پریروز تمرین کرد و شرایطش خوب بود، الان که این اتفاق افتاده است به نظر می‌رسد اشتباهی رخ داد. شاید خودش هم دخیل بوده است. مسلماً هیچ کس نمی‌خواست چنین اتفاقی بیفتد و اشتباه بزرگی هم بود.

او در واکنش به این موضوع که تراکتور مقابل پرسپولیس نسبت به دو بازی گذشته به لحاظ هماهنگی ضعیف‌تر بود، خاطر نشان کرد: اگر انتظار دارید که هر بازی تیم من ۵ گل بزند نمی‌توانیم بگوییم که انتظار به جایی است. قبول دارم که عملکردمان ضعیف‌تر از ۲ بازی گذشته بود. در نیمه اول خیلی خوب نبودیم و در نیمه دوم هم بازی ۵۰-۵۰ بود. بعد از اینکه گل زدیم بازی تحت کنترل ما بود و باورم نمی‌شود کنترل را از دست دادیم و چنین گلی را در دقایق آخر دریافت کردیم. تیم ما در ۲ بازی قبل بهتر بود، اما برای من هضم نشده است که چطور اجازه دادیم برای حریف موقعیت گل ایجاد و بازی مساوی شود. اگر این بازی یک بر صفر تمام می‌شد، مسلماً الان عملکرد خوبی داشتیم، اما انتظار اینکه هر بازی پنج گل بزنیم، غیرمنطقی است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در مورد اینکه تغییر محل بازی‌های تراکتور از ورزشگاه یادگار امام (ره) به سردار سلیمانی تبریز در نوع بازی تیمش تأثیرگذار بوده است یا خیر، خاطر نشان کرد: تمام نکات تأثیرگذار است. مثلاً نبود طرفداران ما. جابه‌جایی زمین‌ها قطعاً تأثیرگذار است. یکی از دلایلی که مصدومیت بازیکنان پیش می‌آید به خاطر همین چمن ورزشگاه سلیمانی است که به نسبت ورزشگاه یادگار سنگین‌تر است و روی آن راه رفتن سخت است، چه برسد به اینکه بخواهیم بازی کنیم. این مسائلی است که از دست ما کاری بر نمی‌آید و باید آن را بپذیریم. قطعاً اگر بازی یک بر صفر تمام می‌شد هیچ کدام از این سؤالات و مسائل مطرح نمی‌شد. موضوع دیگری که می‌خواستم اضافه کنم درباره داوری است. ما بیش از یک سال است که در حال تمرین روی شروع مجدد و ضربات کاشته هستیم، اما حداقل در چند بازی گذشته به یاد نمی‌آورم که یک خطای پشت محوطه به نفع ما گرفته شده باشد، موضوع پنالتی را دیگر عبور کردیم. اینکه چنین موقعیتی را که یک خطای ۲۰، ۳۰ درصد بود خیلی راحت به تیم حریف می‌دهند برای من جای سؤال دارد. در صحنه‌ای که اوت اشتباه گرفته می‌شود و من اعتراض می‌کنم، اما کارت زرد می‌گیرم، این مسائلی است که باید تغییر کند.

اسکوچیچ ادامه داد: در بازی‌های تیم‌های دیگر می‌بینیم که به مراتب بیشتر از VAR استفاده می‌شود و مدام دنبال این می‌گردند که چطور می‌توانند به تیم‌های دیگر کمک کنند. صحنه‌های ۵۰-۵۰ را می‌بینیم که به نفع تیم‌های دیگر سوت زده می‌شود. این مسائل باید تغییر کند و اگر این ادعا را می‌کنم می‌دانم چه می‌گویم، چون ۱.۵ سال است که تجربه این وضعیت را پشت سر گذاشتم. می‌دانم که تقصیر خودم بود که امروز مساوی کردیم، اما باز هم می‌گویم خطا‌های ۵۰-۵۰ هیچ وقت به نفع تیم من گرفته نمی‌شود و به نفع حریف است. یک سؤال فرضی از داور دارم؟ اگر چنین صحنه‌ای در نیمه حریف رخ می‌داد خطا می‌گرفت یا نه؟ این یک موضوع جداگانه است، درباره کسب مساوی، مقصر تیم من و کادر فنی بود، اما این سؤال فرضی را من همچنان مطرح می‌کنم و آنقدر تجربه دارم که چنین ادعایی کنم.

او در پاسخ به خبرنگاری که گفت «تراکتور بعد از به ثمر رساندن گل، بازی را مدیریت نکرده است»، گفت: من هرگز به بازیکنانم نمی‌گویم که وقت تلف کنند. ما برنامه داشتیم که حفظ توپ کنیم، حتی با یک بازیکن بیشتر دفاع کنیم، اما اینکه به بازیکنانم بگویم روی زمین بخوابند، نه. من از این کار بیزار هستم. می‌دانم که این اتفاق در ایران می‌افتد و معمولاً دروازه‌بان‌ها این کار را می‌کنند و هر هفته هم این اتفاقات می‌افتد، مطمئنم اتفاقاتی که برای تیم ما و حریفان می‌افتد، یکسان نیست. باز هم می‌گویم بابت این نتیجه ما و تیمم مقصر هستند. تا به حال به یاد ندارم که بعد از یک بازی اینقدر برآشفته شده باشم و تحملش برای من سخت است. به تیم پرسپولیس بابت این نتیجه تبریک می‌گویم، اما صحبت‌هایم درباره داور همچنان پابرجاست. ما یک سال و نیم هست که چنین موضوعاتی را می‌بینیم. وقتی داور خودش با بازیکن صحبت می‌کند و وقت تلف می‌شود چطور می‌تواند وقت اضافه نگیرد؟! بعضی وقت‌ها خود داور بیشتر از تیم حریف باعث وقت تلف شدن می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز تصریح کرد: من از سال گذشته تا الان دیگر به این ماجرا‌ها عادت کردم. سال گذشته در بازی آخر ما با شمس آذر که پنالتی گرفتند، شاید باید می‌گفتم آن پنالتی را بیرون می‌زدند! من نمی‌گویم که برای ما مزیتی قائل شوید بلکه قضاوت عادلانه می‌خواهیم. البته من باید از داور هم دفاع کنم، چون آنها به نحوی از بعضی از تیم‌ها می‌ترسند. وقتی برای ما در اینجا پنالتی شد نه VAR چک شد و نه اتفاقی افتاد، اما برای بقیه تیم‌ها می‌گردند که پیدا کنند تا در چه صحنه‌ای به آنها کمک کنند. باز هم می‌گویم ما مقصر نتیجه امروز هستیم، اما از موضوع داوری هم نمی‌توانم بگذرم، چون هر روز و در هر بازی تکرار می‌شود. شما کارت‌هایی را که به من داده شده است، بروید ببینید. در بازی با نساجی وقتی هاشم‌نژاد را لب خط زدند، من فقط پرسیدم چرا؟ به همین خاطر کارت قرمز گرفتم. یک بار دیگر هم یک بطری به داخل زمین پرتاب شد و گفتند مقصرش من هستم، انگار ما از یک کره دیگر آمدیم تا ما را می‌بینند یک کارت زرد به ما نشان می‌دهند! این مسائل را هر روز می‌بینیم و باید به آن عادت کنیم. به من حق بدهید که عصبانی باشم، چیزی که امروز من و تیمم باعث شدیم امکان ندارد که تکرار شود.

اسکوچیچ در پایان در پاسخ به این سؤال که «نمی‌ترسید محروم شوید؟»، گفت: چرا باید نگران باشم؟! وقتی که واقعیت را می‌گویم نگرانی ندارم. من همه بازی‌ها را نگاه می‌کنم و به نظرم شرایطی که پیش می‌رود منطقی نیست. فقط من سؤال فرضی پرسیدم که اگر آن خطا در سمت دیگر زمین برای ما رخ می‌داد داور خطا می‌گرفت؟ بعید می‌دانم. از ۱۰، ۱۵ بازی گذشته از فصل پیش تا الان ببینید که هیچ ضربه کاشته‌ای پشت محوطه جریمه حریف برای ما نگرفتند. اگر نیاز به جریمه و محرومیت هم هست مشکلی نیست.