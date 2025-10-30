هشدار سازمان های بین المللی در مورد خشکسالی در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0646\u0648\u0627\u0646\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u06f8\u06f8 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0633\u0637\u062d \u0632\u062d\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u0628\u06cc\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0645 \u0622\u0628\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n