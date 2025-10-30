باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هشدار سازمان های بین المللی در مورد خشکسالی در ترکیه + فیلم

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها در مدت مشابه سال قبل از علت‌های اصلی خشکسالی در ترکیه عنوان شده که با هشدار سازمان‌های بین المللی همراه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنوانسیون مقابله با بیایان زایی سازمان ملل در مورد پیامد‌های خشکسالی در ترکیه هشدار داده است. تقریبا ۸۸ درصد از سطح زحین ترکیه در معرض بیایان زایی و کم آبی قرار گرفته است.

