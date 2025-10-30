کنسرت چند فرهنگی با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و گروه موسیقی «کالیوه» در مکزیکوسیتی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در کنسرت چند فرهنگی که چهارشنبه هفتم آبان ۱۴۰۴ و همزمان با روز کوروش برگزار شد، گروه موسیقی «کالیوه» به سرپرستی سارا احمدی، آهنگ‌های نوستالژیک ایرانی، افغانستانی، عربی، ارمنی، آذربایجانی، ایتالیایی، مکزیکی، آفریقایی، چینی و هندی را اجرا کرد.

این کنسرت چند فرهنگی در سالن قدیمی و زیبای هلنیک مکزیکوسیتی و با هدف نزدیکی ملل و فرهنگ‌های مختلف و ترویج صلح و با استقبال گسترده فرهنگ دوستان مکزیکی برگزار شد.

استقبال از این کنسرت به گونه‌ای بود که سالن مملو از جمعیت بود و برخی مهمانان سرپا ایستادند.

«لوئیزا آرائیس مناستویو» سفیر سابق مکزیک در ایران در آغاز کنسرت، درباره غنای فرهنگی ایران سخن گفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک نیز «کوروش» را نماد چندفرهنگی و احترام به دیگران دانست که رمز صلح میان ملل مختلف است.

ابوالفضل پسندیده همچنین منشور کوروش را نخستین بیانیه حقوق بشر خواند.

در این کنسرت فرهنگی حدود ۲۰ سفیر و دیپلمات خارجی و تعدادی از مقامات سیاسی و فرهنگی مکزیکی حضور داشتند و خبر این رویداد نیز در ۲ روزنامه محلی منتشر شد.

