رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی گفت: فرهنگ اصیل اسلامی و ریشه‌های بومی ملت‌ها، عامل اصلی پایداری آنها در برابر موج تجاوز، جنگ و یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه جراره رئیس کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه در نشست رسمی این کمیته در مسکو سخنرانی کرد.

 

جراره در آغاز سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت: این گردهمایی، یادآور پیوندهای فرهنگی عمیق ملت‌های آسیایی است و فرصتی فراهم می‌کند تا با هم‌افزایی و تبادل‌نظر، اهداف فرهنگی و اجتماعی قاره آسیا را پیش ببریم.

 

او با اشاره به نابسامانی‌ها و جنگ‌های جاری در برخی نقاط آسیا تأکید کرد: بنیاد این درگیری‌ها، عدول از فرهنگ غنی و آموزه‌های ادیان آسمانی و غلبه خوی استکباری و فرهنگ یک‌جانبه‌گرایی است.

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی APA افزود: مردم غزه، یمن و لبنان سال‌هاست قربانی تجاوز و خشونت‌اند؛ اما آنچه آنها را پابرجا نگه داشته، فرهنگ معنوی و اسلامی است که صبر، ایستادگی و پایداری را می‌آموزد.

او با تأکید بر نقش فرهنگ در ثبات ملت‌ها گفت: مجمع مجالس آسیایی ظرفیتی بزرگ برای صیانت از فرهنگ و هویت آسیایی است؛ مجمعی که می‌تواند در برابر هر گونه تفکر انحصارطلبانه و یک‌جانبه‌گرا بایستد.

جراره یادآور شد: هویت جهانی به معنای از دست دادن هویت ملی نیست. باید با حفظ اصالت فرهنگی، از آثار منفی تغییرات فرهنگی جهانی پیشگیری کرده و تدابیر لازم را برای مصون‌سازی جوامع بیندیشیم.

وی ضمن اشاره به نقش فعال ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران با پیشینه‌ای غنی از فرهنگ و تمدن، همواره مدافع تنوع فرهنگی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای حل چالش‌های بین‌المللی بوده است.

او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ایران نیز در مسیر ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، مصوباتی چون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از حقوق معلولان، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و قانون پیشگیری از وقوع جرم را تصویب کرده است.

جراره در پایان ابراز امیدواری کرد: نشست مسکو زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی فرهنگی و افزایش همکاری‌های مسالمت‌آمیز در قاره آسیا باشد تا شاهد کاستن از تنش‌ها و بسترسازی برای آینده‌ای صلح‌آمیز در جهان باشیم.

منبع :روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: جراره ، نماینده ، مردم ، هرمزگان ، مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
توسعه خدمات درمانی قشم با حمایت وزارت بهداشت و منطقه آزاد شتاب می‌گیرد
جراره: هرمزگان قربانی بی‌عدالتی و سوء مدیریت دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مناطق آزاد را آزاد می کنیم
نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در جاسک، مانع اصلی متقاضیان دریافت گواهینامه
درخشش دختران نابینا و کم‌بینای هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور
ملت‌ها با تکیه بر فرهنگ اسلامی و بومی از جنگ و سلطه می‌گذرند
آخرین اخبار
مناطق آزاد را آزاد می کنیم
نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در جاسک، مانع اصلی متقاضیان دریافت گواهینامه
ملت‌ها با تکیه بر فرهنگ اسلامی و بومی از جنگ و سلطه می‌گذرند
درخشش دختران نابینا و کم‌بینای هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور
اختصاص بخشی از هدف‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کشور به مناطق آزاد
دو زمین‌لرزه به شدت ۳.۳ و ۳.۵ ریشتر هرمزگان را لرزاند