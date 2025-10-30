باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه جراره رئیس کمیته دائمی فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۷ آبانماه در نشست رسمی این کمیته در مسکو سخنرانی کرد.
جراره در آغاز سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت: این گردهمایی، یادآور پیوندهای فرهنگی عمیق ملتهای آسیایی است و فرصتی فراهم میکند تا با همافزایی و تبادلنظر، اهداف فرهنگی و اجتماعی قاره آسیا را پیش ببریم.
او با اشاره به نابسامانیها و جنگهای جاری در برخی نقاط آسیا تأکید کرد: بنیاد این درگیریها، عدول از فرهنگ غنی و آموزههای ادیان آسمانی و غلبه خوی استکباری و فرهنگ یکجانبهگرایی است.
رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی APA افزود: مردم غزه، یمن و لبنان سالهاست قربانی تجاوز و خشونتاند؛ اما آنچه آنها را پابرجا نگه داشته، فرهنگ معنوی و اسلامی است که صبر، ایستادگی و پایداری را میآموزد.
او با تأکید بر نقش فرهنگ در ثبات ملتها گفت: مجمع مجالس آسیایی ظرفیتی بزرگ برای صیانت از فرهنگ و هویت آسیایی است؛ مجمعی که میتواند در برابر هر گونه تفکر انحصارطلبانه و یکجانبهگرا بایستد.
جراره یادآور شد: هویت جهانی به معنای از دست دادن هویت ملی نیست. باید با حفظ اصالت فرهنگی، از آثار منفی تغییرات فرهنگی جهانی پیشگیری کرده و تدابیر لازم را برای مصونسازی جوامع بیندیشیم.
وی ضمن اشاره به نقش فعال ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران با پیشینهای غنی از فرهنگ و تمدن، همواره مدافع تنوع فرهنگی و گسترش همکاریهای منطقهای برای حل چالشهای بینالمللی بوده است.
او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ایران نیز در مسیر ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، مصوباتی چون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از حقوق معلولان، حمایت از کودکان بیسرپرست و قانون پیشگیری از وقوع جرم را تصویب کرده است.
جراره در پایان ابراز امیدواری کرد: نشست مسکو زمینهساز تقویت دیپلماسی فرهنگی و افزایش همکاریهای مسالمتآمیز در قاره آسیا باشد تا شاهد کاستن از تنشها و بسترسازی برای آیندهای صلحآمیز در جهان باشیم.
منبع :روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی