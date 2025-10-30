باشگاه خبرنگاران جوان _جلسه نمادین دفاع از پایان نامه شهید عمران بهرامی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور خانواده این شهید و اساتید برجسته دانشگاه از جمله دکتر اتفاقی استاد مشاور، و معظمی، موسوی و عارف به عنوان اساتید داور در جمع بیش از ۸ هزار دانشجوی دانشگاه‌های مختلف در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار و در پایان مدرک کارشناسی ارشد این شهید با دستان حجت الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و حجت الاسلام والمسلمین شریفی رئیس دانشگاه تهران به خانواده شهید بهرامی اعطا شد.

شهید عمران بهرامی از دانشجویان دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی بود که با وجود آماده سازی پایان نامه قبل از دفاع به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم لوح تقدیری از طرف تولیت حرم مطهر بانوی کرامت به خانواده شهید بهرامی اعطا شد.