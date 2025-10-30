وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برای ناترازی های انرژی که در نیمه اول سال با آن مواجه بودیم بسته جبرانی تامین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمد اتابک پنجشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان البرز گفت: شاید این بسته حمایتی را در برخی از جاها تمدید داشته باشیم .

وی بیان داشت: تاکید رییس جمهور بر آن است که محدودیت ها از صنایع شروع نشود و حداقل محدودیت، به صنایع داده شود.

اتابک گفت: باید به حد نصاب تولید در کشور برسیم و دوره ای که تا دیماه جاری داریم با اضافه کردن شیفت ها، کسری تولید را باید جبران کنیم .

بازدید وزیر صمت از واحد تولیدی ایکس‌ویژن که گروه مادیران با سابقه‌ای بیش از ۶۰ سال در صنعت لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در ایران، نشانی از نوآوری و کیفیت است و از شرکت آتیه فارمد سلامت واقع در شهرستان نظرآباد که این شرکت در پاییز سال ۱۳۹۶ تاسیس و با تمام قدرت در مسیر توسعه و پیشرفت صعنت داروسازی کشور با شعار «خلاقیت و نوآوری در عرصه جهانی»، قدم برداشته است از دیگر بازدیدهای وزیر صنعت ، معدن و تجارت در استان البرز بود.

افتتاح یک مجموعه دارویی از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر صمت بود که این مجموعه از جمله واحدهای صنعتی استان است که در زمینه تولید محصولات دارویی، تزریقی، شیمیایی و بیوتکنولوژیک فعالیت دارد درصبح امروز از جمله برنامه های وزیر صمت بود که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این شرکت ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم شده است.

منبع ایرنا