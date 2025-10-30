باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روزهای پرکاری را پشت سر می گذارد.در طی روزهای گذشته سلسله جلسات تخصصی و فشرده‌ای با حضور سرپرست فدراسیون، رؤسای کمیته‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف در محل فدراسیون برگزار شد تا روند آماده‌سازی و هماهنگی جهت حضور مقتدرانه تیم ملی ایران (فیتنس چلنج ‌و‌ فیت مدل) در مسابقات جهانی عربستان ۲۰۲۵ بررسی و نهایی شود.

در این نشست‌ها، کمیته‌های تخصصی گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های فنی، اجرایی، لجستیکی و بین‌المللی ارائه کردند. بر اساس این گزارش‌ها، هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های داخلی فدراسیون و مراجع بین‌المللی انجام گرفته و فهرست کامل اعضای تیم ملی به فدراسیون عربستان و همچنین شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است.

همچنین در این جلسات بر تداوم فعالیت کمیته‌ها در بخش‌های مختلف از جمله پشتیبانی، فنی، روابط بین‌الملل، آموزش و رسانه تأکید شد تا تمامی مراحل اعزام با بالاترین سطح آمادگی و هماهنگی صورت گیرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با هدف حضور منسجم، حرفه‌ای و افتخارآمیز در رقابت‌های جهانی عربستان اعلام کرده است که تمامی برنامه‌ریزی‌ها در مسیر حمایت از تیم ملی و تحقق نتایج درخشان برای کشور عزیزمان ایران انجام می‌شود.