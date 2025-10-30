باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته قویترین مردان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در نظر دارد، بیستمین دوره مسابقات آزاد (OPEN) قویترین مردان باشگاههای کشور را در دو رده سنی جوانان (۱۱۰ +کیلوگرم) و بزرگسالان (۹۵-، ۱۱۰ -و ۱۱۰+ کیلوگرم) از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۶ آبانماه در استان همدان، شهرستان ملایر برگزار کند.
در این راستا هیئتهای بدنسازی و پرورش اندام استانها می بایست ضمن اطلاعرسانی به باشگاههای واجد شرایط، نسبت به اعزام ورزشکاران برتر به این رقابتها اقدام لازم را به عمل آورند.
برنامه این رقابتها عبارت است از:
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
وزنکشی دسته ۹۵ -کیلوگرم
کنگره فنی دسته ۹۵ -کیلوگرم
پس از وزنکشی
۱۴۰۴/۰۸/۱۲
مسابقات مقدماتی دسته ۹۵- کیلوگرم
وزنکشی دستههای ۱۱۰ -کیلوگرم و جوانان ۱۱۰ +کیلوگرم
کنگره فنی دستههای ۱۱۰-کیلوگرم و +۱۱۰ کیلوگرم بزرگسالان و جوانان پس از وزنکشی
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
مسابقات مقدماتی اوزان ۱۱۰ - و ۱۱۰+ کیلوگرم
مسابقات فینال دسته ۹۵ -کیلوگرم
۱۴۰۴/۰۸/۱۴
مسابقات فینال دستههای -۱۱۰ و +۱۱۰ کیلوگرم جوانان
۱۴۰۴/۰۸/۱۵
مسابقات مقدماتی اوزان ۱۱۰+ کیلوگرم بزرگسالان
۱۴۰۴/۰۸/۱۶
مسابقات فینال اوزان ۱۱۰+ کیلوگرم
مدارک لازم جهت ثبتنام عبارت است از:
۱. اصل شناسنامه عکسدار یا کارت ملی
۲. معرفینامه از هیئت استان مربوطه
۳. کارت بیمه ورزشی معتبر (با گذشت حداقل ۷۲ ساعت از زمان صدور)
۴. گواهی سلامت معتبر برای تمامی ورزشکاران