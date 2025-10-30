بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور در رشته قوی‌ترین مردان در استان همدان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته قوی‌ترین مردان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در نظر دارد، بیستمین دوره مسابقات آزاد (OPEN) قوی‌ترین مردان باشگاه‌های کشور را در دو رده سنی جوانان (۱۱۰ +کیلوگرم) و بزرگسالان (۹۵-، ۱۱۰ -و ۱۱۰+ کیلوگرم) از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۶ آبان‌ماه در استان همدان، شهرستان ملایر برگزار کند.

در این راستا هیئت‌های بدنسازی و پرورش اندام استان‌ها می بایست ضمن اطلاع‌رسانی به باشگاه‌های واجد شرایط، نسبت به اعزام ورزشکاران برتر به این رقابت‌ها اقدام لازم را به عمل آورند.

برنامه این رقابتها عبارت است از:

۱۴۰۴/۰۸/۱۱

وزن‌کشی دسته ۹۵ -کیلوگرم

کنگره فنی دسته ۹۵ -کیلوگرم

پس از وزن‌کشی

۱۴۰۴/۰۸/۱۲

مسابقات مقدماتی دسته ۹۵- کیلوگرم

وزن‌کشی دسته‌های ۱۱۰ -کیلوگرم و جوانان ۱۱۰ +کیلوگرم

کنگره فنی دسته‌های ۱۱۰-کیلوگرم و +۱۱۰ کیلوگرم بزرگسالان و جوانان پس از وزن‌کشی

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

مسابقات مقدماتی اوزان ۱۱۰ - و ۱۱۰+ کیلوگرم 

مسابقات فینال دسته ۹۵ -کیلوگرم

۱۴۰۴/۰۸/۱۴

مسابقات فینال دسته‌های -۱۱۰ و +۱۱۰ کیلوگرم جوانان

۱۴۰۴/۰۸/۱۵

مسابقات مقدماتی اوزان ۱۱۰+ کیلوگرم بزرگسالان

۱۴۰۴/۰۸/۱۶

مسابقات فینال اوزان ۱۱۰+ کیلوگرم

مدارک لازم جهت ثبت‌نام عبارت است از:

۱. اصل شناسنامه عکس‌دار یا کارت ملی

 ۲. معرفی‌نامه از هیئت استان مربوطه

 ۳. کارت بیمه ورزشی معتبر (با گذشت حداقل ۷۲ ساعت از زمان صدور)

 ۴. گواهی سلامت معتبر برای تمامی ورزشکاران

برچسب ها: بدنسازی ، ورزش بدنسازی
خبرهای مرتبط
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
درگیری در مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور
درودی: هادی چوپان مستحق جایگاه بالاتری بود
اعلام فهرست نهایی داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
بازی با عناوین بین‌المللی؛
تلاشی برای بی‌اثر کردن محرومیت‌های داخلی در بدنسازی
در جلسه کمیته فیتنس مطرح شد؛
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
اسبقیان:
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
چمی پا نایب قهرمان شد
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
درخشش نمایندگان کشتی ساحلی ایران با ۲ طلا و ۲ نقره
آخرین اخبار
خانواده صابر کاظمی هنوز امیدوار است
مرادی: وزنه‌برداران استرس داشتند/ اولین بار بود که یزدانی وزنه‌بردار ۲۰۱ کیلوگرم را زد + فیلم
یزدانی: مدال طلای خودم را به مردم ایران تقدیم می‌کنم + فیلم
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
آینده ورزش ایران روشن است/ در بخش دختران شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم
شکست تیم فوتسال برابر افغانستان؛ شاگردان صانعی نایب قهرمان شدند
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
برای سرگرمی در پارک‌ها بازی کنیم بهتر است/ کدورتی با امیر قلعه نویی ندارم
یزدانی تنها طلایی ایران در بازی های آسیایی جوانان شد
نتایج ایران در روز هشتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز برای ایران
اسپالتی سرمربی یوونتوس شد
باقری: امیدوارم شرایط پرسپولیس با حضور اوسمار عوض شود/ جای تماشاگران در این بازی خالی بود
غلامی: مدال هایم را به مردم کشورم اهدا می‌کنم + فیلم
قلعه نویی: مسابقات لیگ را برای دعوت بهترین‌ها به تیم ملی رصد می‌کنیم
رضوانی: باید به رشته های پرمدال توجه بیشتری کرد+ فیلم
طلا و برنز بانوان پاراتیرانداز ایران در جام جهانی العین امارات
واکنش سرپرست استقلال به انتخاب داور دیدار با آلومینیوم: انتظار قضاوت بی‌طرفانه داریم
پاکدل: آینده ورزش ایران روشن است/ در رشته‌های پرمدال هم می‌توانیم بدرخشیم
یک برد و یک باخت برای شاگردان رافائل در تورنمنت تونس
پیروزی مدعیان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال
درخشش دوباره پدیده شنای ایران؛ غلامی دومین طلا را ضرب کرد
صدرنشینی تیم مورایس با حضور ۳ بازیکن ایرانی
تراکتور ۱ - ۱ پرسپولیس/ فرار قرمزها از شکست با سوپر گل باکیچ
جودو بازی‌های آسیایی؛ سبحان حکیمی به مدال برنز رسید
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
پایانی بر دوران پرافتخار پروفسور کروات/ برانکو از دنیای مربیگری خداحافظی کرد
ترکیب تراکتور و پرسپولیس/ بازگشت ترابی؛ حضور همزمان محمدی و احمدزاده
تیم ملی تکواندو مردان ایران نایب قهرمان جهان شد/ بازگشت به سکوی جهانی پس از ۸ سال
حسینی: نباید از آلومینیوم توقع زیادی داشته باشید/ اجازه اشتباه مقابل استقلال را نداریم