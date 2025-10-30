باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فوتسال بازی‌های آسیایی بحرین به روز آخر خود رسید. بعد از اینکه شب گذشته دختران فوتسال ایران با غلبه بر چین به مقام قهرمانی رسیدند، امشب و از ساعت ۱۹ (به وقت محلی) پسران فوتبال ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف افغانستان رفتند و با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند.

علی صانعی سرمربی تیم ایران، در این بازی محمدعلی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی را از ابتدا به میدان فرستاد.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پسران فوتسال افغانستان به پایان رسید تا شاگردان علی صانعی به مقام نایب قهرمانی این رقابت‌ها برسند.

تک گل ایران را حسین‌رضا یوسفی به‌ثمر رساند.

در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم دو تیم ازبکستان و تایلند به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۶ بر ۲ به سود تایلندی‌ها به پایان رسید تا آنها به مدال برنز این رقابت‌ها برسند.