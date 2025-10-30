قوه قضاییه اعلام کرد: دادستانی تهران در پی انتشار خبر فوت برادر یکی از محکومان امنیتی، به او برای شرکت در مراسم برادرش مرخصی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه، با انتشار خبر فوت برادر یکی از محکومان امنیتی، دادستانی تهران به او جهت شرکت در مراسم برادرش مرخصی داد.

دستور مرخصی این محکوم امنیتی عصر پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ صادر شده است.

برچسب ها: قوه قضاییه ، محکوم امنیتی
