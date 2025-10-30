قوه قضاییه اعلام کرد: دادستانی تهران در پی انتشار خبر فوت برادر یکی از محکومان امنیتی، به او برای شرکت در مراسم برادرش مرخصی داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u0641\u0648\u062a \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc\u060c \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u062c\u0647\u062a \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631\u0634 \u0645\u0631\u062e\u0635\u06cc \u062f\u0627\u062f.\n\u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062e\u0635\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.