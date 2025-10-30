باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، در جریان تظاهرات یهودیان حریدیها در قدس اشغالی، درگیریهایی بین تظاهرکنندگان و پلیس رژیم تروریستی اسرائیل رخ داد. این تجمع در اعتراض به تلاشهای کابینه این رژیم تروریستی برای سربازگیری از یادگیرندههای مدارس یهودی برگزار شده بود.
در جریان این درگیریها، یک افسر بلندپایه پلیس بر اثر پرتاب سنگ توسط تظاهرکنندگان حریدی، زخمی و به بیمارستان منتقل شد. از سوی دیگر، پس از آنکه یک صهیونیست شرکتکننده در تظاهرات از بالای یک ساختمان سقوط کرد و جان باخت، سازماندهندگان تظاهرات خواستار پایان دادن به تجمع شدند.
در مقابل، قدس اشغالی شاهد یک تظاهرات متقابل نیز بود که توسط سازمانهای سربازان ذخیره اسرائیلی ترتیب داده شده بود. تظاهرکنندگان در این تجمع پلاکاردی با شعار «همه مردم ارتش هستند» حمل میکردند.
این تظاهرات در حالی برگزار میشود که کابینه رژیم تروریستی اسرائیل در تلاش است تا یک راهحل قانونی و سیاسی برای پایان دادن به رویهای چند دههای بیابد که بر اساس آن، اکثر دانشجویان تندرو مدارس حریدی از خدمت سربازی معاف میشوند.
امتیازات اعطاشده به یهودیان حریدی، از دیرباز باعث نارضایتی گسترده بود، اما این نارضایتی پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته است.
شایان ذکر است که خدمت نظامی برای اکثر مردان و زنان یهودی ۱۸ ساله در رژیم تروریستی اسرائیل اجباری است. با این حال، سال گذشته دادگاه عالی این رژیم تروریستی حکم داد که هیچ مبنای قانونی برای ادامه معافیتهای نظامی وجود ندارد و در غیاب قانون جدید، ارتش باید سربازگیری از مردان یهودی حریدی را آغاز کند.
منبع: المیادین