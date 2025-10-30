پاکدل گفت: قطعا با سیاستگذاری درستی که در ورزش کشور صورت گرفته، رشته‌های پرمدال در ایران هم می‌تواند بدرخشند و قطعا آینده ورزش ایران روشن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ورزشی سفیران امید ایران به بازی های آسیایی جوانان بحرین پس از کسب دومین مدال طلای محمدمهدی غلامی که در رشته ۲۰۰ متر پروانه رخ داد گفت: کسب دو‌مدال طلا در رشته شنا بسیار نویدبخش است و قطعا با سیاستگذاری درستی که در ورزش کشور صورت گرفته، رشته‌های پرمدال در ایران هم می‌تواند بدرخشند و قطعا آینده ورزش ایران روشن است.

او ادامه داد: محمدمهدی غلامی در یک رقابتی خوب، طلای بسیار ارزشمندی را برای کشورمان بدست آورد و تا این لحظه به اولین ورزشکاری تبدیل شد که دو مدال طلا بدست آورده است.

پاکدل تصریح کرد: باعث خوشحالی است که در آخرین ساعات بازی‌ها توانستیم مدال خوشرنگ دیکری بدست آوریم و این خوشحالی مضاعف است که برای اولین بار در شنای ایران این اتفاق رخ داده است.

سرپرست کاروان ورزش ایران ادامه داد: شناگران ایران رقابت بسیار جانانه‌ای پشت سرگذاشت و استحقاق این قهرمانی را هم داشت که به مردم ایران و‌ جامعه شنا تبریک می‌گویم.

پاکدل با بیان اینکه، کاروان ایران شرایط مطلوبی داشته و افتخارات خوبی بدست آمده است، اظهار داشت: در بخش دختران نیز شاهد افتخارات قابل توجهی بودیم که جملگی موفقیت ورزشکاران ایران نویدبخش روز‌های خوب توسط ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی و بازی‌های المپیک آینده است.

او گفت: از ابتدا هم تاکید کردم که سیاست‌گذاری درستی در ورزش ایران صورت گرفته بطوری که از ۲۲ رشته‌ای که اعزام شدند، ۱۸ رشته تا این لحظه صاحب مدال شدند.کمترین رویدادی بوده که چنین نتیجه‌ای برای ورزش ایران رخ داده باشد و آینده ورزش ایران روشن است. ورزشکاری نظیر محمدمهدی غلامی نشان داد که تا سال‌ها می‌تواند با استمرار حمایت، افتخارات خوبی به ارمغان آورد.

سرپرست کاروان ایران اهمیت رشته‌های پرمدال را مورد توجه قرار داد و‌ تصریح کرد: رشته‌های مثل دو و میدانی و شنا نقش زیادی در مدال آوری یک کشور در رویداد‌های چند رقابتی دارند و خوشبختانه سیاست‌های حمایتی خوبی هم از سوی وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی المپیک صورت گرفته است. این دوره از بازی‌ها هم نشان داد که ورزشکاران ما می‌توانند در چنین رشته‌هایی هم موفق باشند و بدرخشند.

