نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در جاسک، مانع اصلی متقاضیان دریافت گواهینامه

نبود آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در این شهرستان سبب شده است متقاضیان دریافت گواهینامه این وسیله نقلیه برای گذراندن دورههای آموزشی و شرکت در آزمونها به شهرستانهای همجوار مراجعه کنند.
شهروندان میگویند این مسئله علاوه بر صرف هزینههای سنگین رفتوآمد، باعث اتلاف زمان و بروز مشکلات معیشتی و شغلی برای متقاضیان شده است.
به گفته برخی از متقاضیان، در سالهای گذشته نیز تلاشهایی برای راهاندازی آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در جاسک انجام شده اما به دلیل نبود حمایت قانونی، ناهماهنگی میان دستگاههای ذیربط و کمبود زیرساختها، این موضوع به نتیجه نرسیده است.
یکی از شهروندان جاسکی اظهار کرد: با توجه به جمعیت جوان و استفاده گسترده از موتورسیکلت در جاسک، ایجاد آموزشگاه رانندگی ضروری است تا هم از خطرات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه کاسته شود و هم هزینههای مردم کاهش یابد.
شهروندان از مسئولان محلی، فرمانداری، پلیس راهور و اداره کل فنی و حرفهای استان درخواست دارند با تسهیل صدور مجوز، زمینه تأسیس آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در جاسک را فراهم کنند تا بخشی از مشکلات ترافیکی و ایمنی جادهای منطقه برطرف شود.