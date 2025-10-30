باشگاه خبرنگاران جوان - حسین یزدانی وزنه‌بردار فوق سنگین ایران پس از کسب مدال طلای دوضرب گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود و حتی از مسابقات جهانی پرو هم بالاتر بود. خدا را شکر با دعای مردم توانستم مدال طلا را کسب کنم.

او در مورد حرکت سوم دوضرب و کسب مدال طلا گفت: حرکت سوم واقعا سرنوشت ساز بود. واقعا شرایط برابر بود و باید وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را مهار می‌کردم وگرنه وزنه‌بردار کره‌ای به مدال طلا می‌رسید. ما این چند روز در وزنه‌برداری مدال طلا نداشتیم و من باید به این مدال می‌رسیدم.

وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین کشورمان عنوان کرد: با همه توان روی تخته رفتم و خدا را شکر که توانستیم مدال طلا بگیرم. این مدال را به پدر و مادرم و مردم کشورم تقدیم می‌کنم.