استاندار قم در مراسمی با حضور در منزل سه جانباز سرافراز دفاع مقدس، از صبر و استقامت همسران آنان تجلیل و تأکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون ازخودگذشتگی ایثارگران و خانواده‌های زینب‌وارشان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تکریم خانواده‌های ایثارگران، مراسمی با حضور  بهنام‌جو استاندار قم برگزار شد و از همسران فداکار سه جانباز دوران دفاع مقدس قدردانی گردید.

 استاندار قم با والدین معزز شهید والامقام علی آقازاده و جانبازان سرافراز محمدرضا آقازاده‌نژاد (جانباز ۶۰ درصد و برادر شهید)، علی صفایی‌زاده (جانباز ۷۰ درصد) و علی یزدیان (جانباز ۷۰ درصد) دیدار کرد و از صبر و استقامت این ایثارگران و خانواده‌های آنان تقدیر به عمل آورد.

 بهنام‌جو با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت از ارکان اصلی هویت انقلاب اسلامی است، گفت: امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی و ازخودگذشتگی جانبازان و خانواده‌های آنان است و مسئولان باید خدمت به این قشر ارزشمند را وظیفه‌ای دینی و اخلاقی بدانند.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان افزود: جانبازان نماد پایداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و همسران آنان با صبر و همراهی زینب‌گونه، نقش مؤثری در تداوم مسیر ایثار و خدمت دارند.

حجت‌الاسلام هنرمند، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز با قدردانی از این اقدام ارزشمند گفت: تحمل آسیب‌های جانبازی و استمرار حضور در مسیر انقلاب، نشانه ایمان و استقامت جانبازان است و همسران فداکار آنان که زینب‌وار در کنار همسران خود ایثار می‌نمایند، شایسته تکریم و قدردانی ویژه هستند.

منبع:ایثار قم

