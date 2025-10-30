باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تکریم خانوادههای ایثارگران، مراسمی با حضور بهنامجو استاندار قم برگزار شد و از همسران فداکار سه جانباز دوران دفاع مقدس قدردانی گردید.
استاندار قم با والدین معزز شهید والامقام علی آقازاده و جانبازان سرافراز محمدرضا آقازادهنژاد (جانباز ۶۰ درصد و برادر شهید)، علی صفاییزاده (جانباز ۷۰ درصد) و علی یزدیان (جانباز ۷۰ درصد) دیدار کرد و از صبر و استقامت این ایثارگران و خانوادههای آنان تقدیر به عمل آورد.
بهنامجو با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت از ارکان اصلی هویت انقلاب اسلامی است، گفت: امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی و ازخودگذشتگی جانبازان و خانوادههای آنان است و مسئولان باید خدمت به این قشر ارزشمند را وظیفهای دینی و اخلاقی بدانند.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان افزود: جانبازان نماد پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و همسران آنان با صبر و همراهی زینبگونه، نقش مؤثری در تداوم مسیر ایثار و خدمت دارند.
حجتالاسلام هنرمند، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز با قدردانی از این اقدام ارزشمند گفت: تحمل آسیبهای جانبازی و استمرار حضور در مسیر انقلاب، نشانه ایمان و استقامت جانبازان است و همسران فداکار آنان که زینبوار در کنار همسران خود ایثار مینمایند، شایسته تکریم و قدردانی ویژه هستند.
منبع:ایثار قم